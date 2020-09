CORONAVIRUS : Le CHU active son plan blanc niveau 1

Pour anticiper et répondre à l’évolution rapide de la situation sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19, la cellule de crise COVID-19 du CHU de Montpellier a décidé l’activation du niveau 1 de son plan blanc, en cohérence avec les directives régionales plaçant le département de l’Hérault en zone rouge considérant la circulation active du virus.

Crédit photo S.RUSQUE/IPH Média ©

Pourquoi maintenant ?

Au 17 septembre, 45 patients atteints de COVID-19 sont hospitalisés au CHU de Montpellier dont 13 en service de réanimation. Le nombre de patients hospitalisés a doublé depuis 10 jours, en dépit d’une durée moyenne d’hospitalisation plus courte que lors du confinement. Ceci permet de prendre en charge plus de patients sur moins de lits mais ce turn-over met encore plus en tension les équipes soignantes et médicales des services concernés.

En parallèle, le niveau de d’activité hors COVID reste également très élevé compte tenu, notamment, de l’effet « rattrapage » suite à la déprogrammation des soins pendant la période du confinement.

Ces deux facteurs mettent en forte tension les capacités d’hospitalisation du CHU de Montpellier.

C’est pourquoi la cellule de crise du CHU, qui réunit les experts médicaux, soignants, administratifs et techniques de l’hôpital, a pris la décision d’anticiper une potentielle évolution de la situation sanitaire locale, en activant dès maintenant le niveau 1 du plan blanc. Cette décision permettra au CHU d’hospitaliser en toute sécurité les patients porteurs de COVID-19 le nécessitant dans le cas où leur nombre augmenterait.

Qu’est-ce que signifie le déclenchement du niveau 1 ?

Dans le cadre du coronavirus COVID-19, le niveau 1 du plan blanc du CHU de Montpellier repose sur trois principes :

· Réactiver la filière spécifique « respiratoire » mise en place au niveau des urgences Lapeyronie, afin de garantir le maintien de deux circuits de prise en charge des patients séparés entre, d’une part, les urgences respiratoires, d’autre part, les autres urgences ;

· Etendre la capacité d’hospitalisation des maladies infectieuses et tropicales et des soins critiques (réanimation et soins intensifs) en transformant des secteurs en services pouvant accueillir des malades atteints de COVID-19.

· Déprogrammer de manière ciblée et modérée certaines prises en charge sans perte de chance pour les patients pour pouvoir réaffecter en interne certains professionnels du CHU afin d’accompagner ces réorganisations. A ce stade, aucune activité ne fait l’objet d’un arrêt complet et toutes les missions spécifiques de recours du CHU sont préservées.

Cette démarche nécessaire, initiée par le CHU de Montpellier, ne peut se concevoir que dans une approche territoriale impliquant tous les établissements environnants qui doivent eux-mêmes être autonomes pour prendre en charge les patients atteints de COVID-19, sous la supervision de l’Agence Régionale de Santé Occitanie.

Cette décision est susceptible d’être réévaluée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire sur le territoire.

Dans ce contexte, la cellule de crise du CHU de Montpellier tient à rappeler à la population l’importance cruciale de respecter les gestes barrières, en tout lieu et à tout moment, seul moyen de prévenir la propagation de l’épidémie, et ainsi de protéger les plus fragiles et de préserver le système hospitalier.