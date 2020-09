CINÉMA CGR LATTES : Programmation du 23 septembre au 29 septembre 2020.

Comme chaque semaine, IPH Média vous dévoile le programme complet du CGR de Lattes. Les sorties cinéma de la semaine, les films à l’affiche et les événements à ne pas manquer…

LES SORTIES DE LA SEMAINE

BOUTCHOU

Genre : Comédie

Date de sortie : 23/09/2020

Réalisé par Adrien Piquet-Gauthier

Avec Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié, Pascal Nzonzi, Stefi Celma





SYNOPSIS

Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de découvrir leur nouvelle vie de jeunes parents, ils n’imaginaient pas que leur Boutchou allait devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les grand-parents…

Pour gagner l’exclusivité du petit adoré, grand-pères et grand-mères sont prêts à mettre en place tous les stratagèmes…

Mer, Lun : 14h00 | 16h00 | 18h10 | 20h15

Jeu, Mar : 16h00 | 18h10 | 20h15

Ven : 16h00 | 18h10 | 20h15 | 22h20

Sam : 11h15 | 14h00 | 16h00 | 18h10 | 20h15 | 22h20

Dim : 11h15 | 14h00 | 16h00 | 18h10 | 20h15

BLACKBIRD

Genre : Drame

Date de sortie : 23/09/2020

Réalisé par Roger Michell

Durée : 1h37.

Avec Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska, Sam Neill, Rainn Wilson

SYNOPSIS

Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petits-enfants pour un week-end dans leur maison de campagne. Trois générations d’une même famille se retrouvent, avec Jennifer, l’aînée, son mari Michael et leur fils de 15 ans, Jonathan, mais aussi Anna, la cadette, venue avec Chris, sa compagne. En fait, cette réunion de famille a un but bien particulier : atteinte d’une maladie dégénérative incurable, Lily refuse de subir une fin de vie avilissante et décide de prendre son destin en main. Mais tout le monde n’accepte pas cette décision. Non-dits et secrets remontent à la surface, mettant à l’épreuve et redessinant tous les liens qui unissent les membres de cette famille, alors que le temps des adieux approche…

Mer, Lun : 13h45 | 15h50 | 18h00 | 20h10

Jeu, Mar : 15h50 | 18h00 | 20h10

Ven : 15h50 | 18h00 | 20h10 | 22h15

Sam : 11h00 | 13h45 | 15h50 | 18h00 | 20h10 | 22h15

Dim : 11h00 | 13h45 | 15h50 | 18h00 | 20h10

LES APPARENCES

Genre : Thriller

Date de sortie : 23/09/2020

Réalisé par Marc Fitoussi

Durée : 1h50.

Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot

SYNOPSIS

Librement adapté du roman Trahie de Karin AlvtegenVienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de l’institutrice de leur fils.

Mer, Lun : 13h40 | 15h45 | 17h45 | 20h00

Jeu, Mar : 15h45 | 17h45 | 20h00

Ven : 15h45 | 17h45 | 20h00 | 22h00

Sam : 10h50 | 13h40 | 15h45 | 17h45 | 20h00 | 22h00

Dim : 10h50 | 13h35 | 15h45 | 17h45 | 20h00

AVANT-PREMIERE

LUPIN III

DIMANCHE À 18H

Genre : Aventure, Animation

Date de sortie : 07/10/2020

Réalisé par Takashi Yamazaki

Durée : 1h33.

Avec Maxime Donnay, Adeline Chetail, Rémi Barbier, Laurent Bonet, Robert Dubois

SYNOPSIS

Le cultissime «gentleman cambrioleur» Lupin III revient dans une aventure effrénée, pour la première fois au cinéma en France, pour marquer son grand retour au pays de son illustre grand-père ! Il s’associe à la jeune Laëtitia pour faire main basse sur le journal de Bresson, un trésor que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à dérober. Alors que Lupin III et ses compagnons se démènent pour dénouer les secrets du fameux journal, ils doivent faire face à une sombre cabale poursuivant d’horribles desseins. Entre pièges mortels, escapades aériennes et abracadabrantes évasions, Lupin et sa bande de casse-cou rivalisent d’esprit et d’audace dans ce long-métrage d’animation qui ravira autant les fans de cette série légendaire créée il a 50 ans par Monkey Punch, que les nouveaux venus de 7 à 77 ans !

MON COUSIN

DIMANCHE À 13H45

Genre : Comédie

Date de sortie : 30/09/2020

Réalisé par Jan Kounen

Durée : 1h44.

Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot, Alix Poisson, Lumina Wang

SYNOPSIS

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.

EVENEMENT

Genre : Animation

Date de sortie : 24/09/2020

Durée : 1h34.





SYNOPSIS

Dix ans se sont écoulés depuis l’été où Taichi a rencontré Agumon et les autres Digimon, et où ils ont vécu d’incroyables aventures dans le monde digital. Taichi est à présent étudiant, tandis que Yamato et ses compagnons sont entrés dans la vie active. Plusieurs incidents inexplicables se produisent un peu partout et des enfants élus du monde entier perdent connaissance.Menoa et son assistant Imura – deux universitaires dont le domaine de recherche sont les Digimon – sollicitent Taichi et ses amis pour tenter d’élucider ces mystérieux phénomènes. Ils leur expliquent qu’Eosmon, un Digimon inconnu, serait à l’origine de tous ces incidents.Ensemble, ils décident d’unir leur force pour l’affronter dans une terrible bataille. Mais l’issue du combat révèle une vérité bien difficile à admettre : lorsqu’un enfant élu devient adulte, son partenaire Digimon disparaît… La menace continue de se propager et touche bientôt les amis proches de Taichi.Ce dernier va alors se retrouver confronté au pire des dilemmes : choisir entre ses amis et son Digimon. Doit-il sauver ses amis, au risque de perdre son partenaire Digimon, son compagnon le plus cher ?

Jeu : 20h00 en vo

Sam : 11h00 | 16h00

Dim : 14h00

OPERATION 5 EUROS LA PLACE

LES BLAGUES DE TOTO

Genre : Comédie

Date de sortie : 05/08/2020

Réalisé par Pascal Bourdiaux

Durée : 1h24.

Avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin, Ramzy Bédia, Daniel Prévost







SYNOPSIS

A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture pendant un évènement organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête

Mer : 16h00 | 17h55

Sam : 11h05 | 16h05 | 18h05

Dim : 16h00 | 18h00

Genre : Animation, comédie

Titre original : The Son of Bigfoot

Date de sortie : 05/08/2020

Réalisé par Ben Stassen, Jérémie Degruson

Durée : 1h28.

Avec Kylian Trouillard

SYNOPSIS

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son fils Adam qui rêvait d’une vie de famille paisible. L’adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit.Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s’envole pour l’Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus tard, le monde entier est sous le choc : l’aventurier velu a disparu.Le sang d’Adam ne fait qu’un tour. Cap sur le Grand Nord avec sa mère Shelly, Trapper un raton-laveur intrépide et Wilbur l’ours maladroit, pour retrouver son super-papa…

Mer : 14h00

Sam : 11h10 | 13h50

Dim : 11h10

TOUT SIMPLEMENT NOIR

Genre : Comédie

Durée : 1h30

Réalisé par Jean-Pascal Zadi, John Wax

Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade, Lilian Thuram, Claudia Tagbo

SYNOSPIS

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant…

Mer, Lun : 14h00

Ven : 22h30

Sam : 22h15

Mar : 16h00

TERRIBLE JUNGLE

Genre : Aventure, comédie

Durée : 1h31

Réalisé par Hugo Benamozig, David Caviglioli

Avec Catherine Deneuve, Vincent Dedienne, Alice Belaïdi, Jonathan Cohen, Patrick Descamps

SYNOPSIS

Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.

Jeu : 18h10

Ven : 22h20

Sam, Dim : 11h10

Lun, Mar : 16h00

DIVORCE CLUB

Genre : Comédie

Durée : 1h48

Réalisé par Michaël Youn

Avec Arnaud Ducret, François-xavier Demaison, Audrey Fleurot, Caroline Anglade, Youssef Hajdi

SYNOPSIS

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du » Divorce Club « …

Ven : 17h45

Sam : 22h15

Dim : 10h50

Lun : 15h50

FILMS A L’AFFICHE

ANTEBELLUM

Genre : Epouvante-horreur, thriller

Date de sortie : 09/09/2020

Réalisé par Gerard Bush, Christopher Renz

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h46.

Avec Janelle Monáe, London Boyce, Gabourey Sidibe, Jack Huston, Jena Malone

SYNOPSIS

L’auteure à succès, Veronica Henley, se retrouve piégée dans un monde effroyable dont elle doit percer le mystère avant qu’il ne soit trop tard.

Mer, Lun : 13h30 | 15h45 | 18h00 | 20h15

Jeu, Mar : 15h45 | 20h15

Ven : 15h45 | 18h00 | 20h15 | 22h30

Sam : 13h30 | 15h45 | 18h00 | 20h15 | 22h30

Dim : 13h30 | 15h45 | 20h15

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES

Genre : Comédie, Romance

Date de sortie : 16/09/2020

Réalisé par Caroline Vignal

Durée : 1h35.

Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Cote, Marc Fraize, Jean-pierre Martins

SYNOPSIS

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir – seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple…

Mer, Lun : 14h00 | 16h05 | 18h10 | 20h15

Jeu, Ven : 16h05 | 18h10 | 20h15

Sam, Dim : 10h55 | 14h00 | 16h05 | 18h10 | 20h15

Mar : 16h05 | 18h05 | 20h15

BOUTCHOU

Genre : Comédie

Date de sortie : 23/09/2020

Réalisé par Adrien Piquet-Gauthier

Avec Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié, Pascal Nzonzi, Stefi Celma









SYNOSPIS

Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de découvrir leur nouvelle vie de jeunes parents, ils n’imaginaient pas que leur Boutchou allait devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les grand-parents…

Pour gagner l’exclusivité du petit adoré, grand-pères et grand-mères sont prêts à mettre en place tous les stratagèmes…

Mer, Lun : 14h00 | 16h00 | 18h10 | 20h15

Jeu, Mar : 16h00 | 18h10 | 20h15

Ven : 16h00 | 18h10 | 20h15 | 22h20

Sam : 11h15 | 14h00 | 16h00 | 18h10 | 20h15 | 22h20

Dim : 11h15 | 14h00 | 16h00 | 18h10 | 20h15

BLACK BIRD

Genre : Drame

Date de sortie : 23/09/2020

Réalisé par Roger Michell

Durée : 1h37.

Avec Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska, Sam Neill, Rainn Wilson

SYNOPSIS

Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petits-enfants pour un week-end dans leur maison de campagne. Trois générations d’une même famille se retrouvent, avec Jennifer, l’aînée, son mari Michael et leur fils de 15 ans, Jonathan, mais aussi Anna, la cadette, venue avec Chris, sa compagne. En fait, cette réunion de famille a un but bien particulier : atteinte d’une maladie dégénérative incurable, Lily refuse de subir une fin de vie avilissante et décide de prendre son destin en main. Mais tout le monde n’accepte pas cette décision. Non-dits et secrets remontent à la surface, mettant à l’épreuve et redessinant tous les liens qui unissent les membres de cette famille, alors que le temps des adieux approche…

Mer, Lun : 13h45 | 15h50 | 18h00 | 20h10

Jeu, Mar : 15h50 | 18h00 | 20h10

Ven : 15h50 | 18h00 | 20h10 | 22h15

Sam : 11h00 | 13h45 | 15h50 | 18h00 | 20h10 | 22h15

Dim : 11h00 | 13h45 | 15h50 | 18h00 | 20h10

J’IRAI MOURIR CHEZ LES CARPATES

Genre : Comédie, thriller

Date de sortie : 16/09/2020

Réalisé par Antoine De Maximy

Durée : 1h36.

Avec Antoine De Maximy, Alice Pol, Max Boublil, Stéphan Wojtowicz, Léon Plazol

SYNOPSIS

L’histoire commence par un banal accident de voiture sur une route montagneuse des Carpates. La voiture d’Antoine de Maximy, le présentateur de la série « J’irai dormir chez vous » a été emportée dans une rivière et son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les images du globe-squatteur sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer ce dernier épisode. Après avoir visionné les images elle s’attaque au montage du film. Mais des détails attirent l’attention d’Agnès. Petit à petit le doute s’insinue. L’histoire n’est peut-être pas aussi simple…

Mer, Lun : 13h45 | 15h55 | 18h00 | 20h05

Jeu, Mar : 15h55 | 18h00 | 20h05

Ven : 15h55 | 18h00 | 20h05 | 22h10

Sam : 13h45 | 18h00 | 20h05

Dim : 11h00 | 13h45 | 18h00 | 20h00

LA DARONNE

Genre : Comédie, film noir-policier

Date de sortie : 09/09/2020

Réalisé par JEAN-PAUL SALOME

Durée : 1h46.

Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani, Liliane Rovère, Jade-Nadja Nguyen

SYNOPSIS

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d’une enquête, elle découvre que l’un des trafiquants n’est autre que le fils de l’infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d’un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers « La Daronne ».

Mer, Lun : 13h30 | 15h45 | 18h00 | 20h15

Jeu, Mar : 15h45 | 18h00 | 20h15

Ven : 15h45 | 18h00 | 20h15 | 22h15

Sam : 13h30 | 15h45 | 20h15 | 22h30

Dim : 13h30 | 15h45 | 20h15

LE BONHEUR DES UNS…..

Genre : Comédie

Date de sortie : 09/09/2020

Réalisé par Daniel Cohen

Durée : 1h40.

Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti, François Damiens, Daniel Cohen





SYNOSPIS

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! C’est face au succès que l’on reconnait ses vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?

Mer : 13h50 | 15h50 | 20h00

Jeu : 15h50 | 18h00

Ven, Mar : 15h50 | 17h55 | 20h00

Sam : 13h50 | 15h50 | 18h00 | 20h00

Dim : 11h00 | 15h50 | 18h00 | 20h00

Lun : 13h50 | 15h50 | 17h55 | 20h10

LES APPARENCES

Genre : Thriller

Date de sortie : 23/09/2020

Réalisé par Marc Fitoussi

Durée : 1h50.

Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot





SYNOPSIS

Librement adapté du roman Trahie de Karin AlvtegenVienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de l’institutrice de leur fils.

Mer, Lun : 13h40 | 15h45 | 17h45 | 20h00

Jeu, Mar : 15h45 | 17h45 | 20h00

Ven : 15h45 | 17h45 | 20h00 | 22h00

Sam : 10h50 | 13h40 | 15h45 | 17h45 | 20h00 | 22h00

Dim : 10h50 | 13h35 | 15h45 | 17h45 | 20h00

LES NOUVEAUX MUTANTS

Genre : Fantastique, Epouvante-horreur, science-fiction, t

Titre original : The New Mutants

Date de sortie : 26/08/2020

Réalisé par Josh Boone

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h33.

Avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt

SYNOSPIS

Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto da Costa sont quatre jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui estime ces adolescents dangereux pour eux-mêmes comme pour la société, les surveille attentivement et s’efforce de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Lorsqu’une nouvelle venue, Danielle Moonstar, rejoint à son tour l’établissement, d’étranges événements font leur apparition. Les jeunes mutants sont frappés d’hallucinations et de flashbacks, et leurs nouvelles capacités – ainsi que leur amitié – sont violemment mises à l’épreuve dans une lutte effrénée pour leur survie

Mer : 16h00 | 18h00 | 20h10

Jeu : 16h00 | 17h55 | 20h10

Ven : 16h00 | 20h15 | 22h30

Sam : 13h45 | 15h55 | 18h00 | 20h10 | 22h15

Dim : 14h00 | 15h50 | 18h00 | 20h05

Lun : 18h10 | 20h10

Mar : 18h00 | 20h05

PETIT PAYS

Genre : Drame

Date de sortie : 28/08/2020

Réalisé par Eric Barbier

Durée : 1h53.

Avec Jean-paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina, Isabelle Kabano, Tao Monladja

SYNOPSIS

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance.

Mer : 20h00

Sam : 10h55

Lun : 13h30 | 20h00

POLICE

Genre : Drame, thriller

Date de sortie : 02/09/2020

Réalisé par Anne Fontaine

Durée : 1h39.

Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois, Payman Moaadi, Elisa Lasowski





SYNOPSIS

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.

Mer : 17h55

Ven : 15h40

Sam : 22h20

Dim : 16h00

Lun : 18h00

Mar : 18h10

TENET

Genre : Action, espionnage, thriller

Date de sortie : 26/08/2020

Réalisé par Christopher Nolan

Durée : 2h30.

Avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia,

SYNOPSIS

Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un renversement temporel…

Jeu : 18h00 | 19h55

Ven, Sam : 18h00 | 21h00

Dim : 18h15

Mar : 18h00

Séances en Atmos :

Mer, Lun : 14h00 | 17h00 | 20h00

Jeu : 17h00

Ven, Mar : 17h00 | 20h00

Sam, Dim : 11h15 | 14h15 | 17h15 | 20h15

Séances en Atmos EN SALLE ICE

Mer, Lun : 13h30 | 16h30 | 19h30

Jeu, Mar : 16h30 | 19h30

Ven : 16h30 | 19h30 | 22h20

Sam : 10h30 | 13h30 | 16h30 | 19h30 | 22h20

Dim : 10h30 | 13h30 | 16h30 | 19h30

YAKARI

Genre : Aventure, Animation, Famille

Titre original : Yakari

Date de sortie : 12/08/2020

Réalisé par Toby Genkel, Xavier Giacometti

Durée : 1h22.

SYNOPSIS

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe plume… et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa quête va l’entraîner à travers les plaines, jusqu’au territoire des terribles chasseurs à peaux de puma… Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au bout du voyage, le souffle de l’aventure scellera pour toujours l’amitié entre le plus brave des papooses et le mustang plus rapide que le vent.

Sam, Dim : 11h00