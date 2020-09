CORONAVIRUS : CHU de Montpellier, la situation est compliquée…

La rédaction d’IPH a pu s’entretenir avec la direction du CHU de Montpellier, ils répondent à nos questions...

Face à la crise sanitaire actuelle, l’opinion publique se pose beaucoup de questions sur l’évolution attendue et la situation actuelle. La direction du CHU de Montpellier a répondu à nos questions concernant la situation au sein de l’établissement hospitalier.

Un protocole sanitaire particulier a-t-il été mis en place au sein du CHU et sous quelle forme?

« Le CHU de Montpellier a déclenché le niveau 1 de son plan blanc le dernier. C’est le plan de mobilisation de l’établissement qui permet d’adapter l’organisation de l’établissement et la mobilisation des professionnels pour faire face à un potentiel afflux de patients à prendre en charge…Cette décision a été prise par le cellule de crise du CHU qui réunit les experts médicaux du CHU sous l’égide du Président de la commission médicale d’établissement, Directeur Médical de Crise. Cette décision permettra au CHU d’hospitaliser en toute sécurité les patients porteurs de Covid-19 le nécessitant dans le cas où leur nombre augmenterait. »

En effet, dans le cadre du coronavirus Covid, le niveau 1 du plan blanc du CHU de Montpellier a conduit à :

– Réactiver la filière spécifique « respiratoire » mise en place au niveau des urgences Lapeyronie, afin de garantir le maintien de deux circuits de prise en charge des patients séparés entre, d’une part, les urgences respiratoires, d’autre part, les autres urgences ;

– Étendre la capacité d’hospitalisation des maladies infectieuses et tropicales et des soins critiques (réanimation et soins intensifs) en transformant des secteurs en services pouvant accueillir des malades atteints de Covid.

L’enjeu étant de prendre en charge les patients Covid et les patients hors-Covid qui ont besoin de soins en réanimation. Il faut savoir tout de même que les réanimations du CHU sont en tension du fait du nombre total de patients en prendre en charge, qui sont pour la grande majorité d’entre eux des patients hospitalisés pour d’autres pathologies que le Covid.

Quel est le nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 au sein du CHU (hospitalisation classique et en service réanimation) ?

« A 6h, vendredi, 41 patients sont hospitalisés au CHU dont 11 en service de réanimation.«

Concernant le personnel médical, vos effectifs sont-ils suffisants par rapport à l’afflux et aux traitements des patients?

« A ce stade, le personnel médical et paramédical du CHU est organisé pour permettre de prendre en charge en toute sécurité les patients se présentant au CHU quelle que soit leur pathologie. Le CHU a recruté plus de 100 professionnels depuis le mois d’août sur les missions de dépistage, d’analyses biologiques et les services d’hospitalisation Covid. »

La direction nous explique que dans le cas où le nombre de patients hospitalisés pour Covid augmenterait significativement dans les prochaines semaines, le CHU de Montpellier serait amené à déprogrammer de manière ciblée et modérée certaines prises en charge sans perte de chance pour les patients. Ceci permettrait de pouvoir réaffecter en interne certains professionnels du CHU afin d’accompagner la montée en charge des services d’hospitalisation Covid.

A quel niveau est la capacité d’accueil pour des patients Covid?

« La capacité d’accueil est actuellement de 40 lits en médecine et de 21 lits en soins critiques. Cette capacité sera bien sûr adapté en fonction de l’évolution des besoins.«

Le personnel du CHU est-il prêt à faire face à une seconde vague qui se profile?

« Le personnel du CHU a été éprouvé par la première vague. La situation est compliquée mais les équipes du CHU font preuve d’un engagement exemplaire et répondent toujours présent. Le CHU de Montpellier est très fier de la mobilisation de ses professionnels.«

Enfin, une recommandation particulière ou un message particulier à faire passer?

« Respectez les gestes barrières pour vous protéger, protéger vos proches et protéger les soignants qui ont déjà beaucoup donné.«