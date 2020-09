FOOTBALL : MHSC, le derby contre Nîmes, sans public.

C’est un rendez-vous que tous les supporters du MHSC avaient coché depuis des mois… malheureusement le derby entre le MHSC et Nîmes se jouera sans public…

Illustration – DR

C’est avec un profond regret que le MHSC disputera le derby MHSC-Nîmes Olympique sans public au Stade de La Mosson. Compte tenu de l’abaissement de la jauge à 1’000 personnes, le club n’a pas eu le choix que de renoncer à son public pour cette rencontre, ne voulant ni pénaliser ni avantager certains de ses supporters. Cette décision qui pénalise le public – qui s’était d’ores et déjà mobilisé puisque toutes les places disponibles avaient été achetées – pénalise encore une fois financièrement le club.

Le MHSC se range derrière les décisions gouvernementales et espère pouvoir à nouveau accueillir du public pour ses matchs au Stade de La Mosson dans le respect des règles sanitaires comme ce fut le cas lors des 3 premières rencontres au mois de septembre.

Le club montpelliérain remercie ses fidèles supporters qui attendaient avec impatience ce match et espére les retrouver au plus vite pour partager à nouveau toutes ces émotions qui ne se vivent qu’au stade.

Modalités de remboursement :

Pour les supporters ayant acheté leurs billets aux guichets du stade :

Les remboursements se feront uniquement aux guichets du stade à compter du mardi 6 octobre et jusqu’au dimanche 25 octobre* (voir jours et horaires d’ouverture des guichets).

Chaque client devra se munir de ses billets (à restituer) et de sa carte de crédit (qui sera créditée du montant correspondant à l’achat effectué).

Pour les supporters ayant acheté leurs billets sur la billetterie en ligne du Club :

Aucune démarche à faire. Le compte bancaire du client ayant servi à l’achat des billets, sera automatiquement crédité du montant dont il aura était débité au moment de sa commande.

Pour les clients qui ont utilisé leur « portefeuille web » pour régler leur commande ou une partie de leur commande, celui-ci sera recrédité du montant utilisé lors de leur commande.

Les remboursements des clients « internet » se feront entre le 5 octobre et le 11 octobre.

▪️ATTENTION PLUS DE REMBOURSEMENTS APRÈS LE 25 OCTOBRE▪️