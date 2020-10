SÈTE : Fin du dispositif de piétonisation

Le dispositif de piétonisation, mise en place pour la saison estivale se termine ce mercredi, dès demain les 3 quais resteront libre à la circulation de jour comme de nuit.

Le dispositif en place – Ville de Sète©

Au départ de la saison estivale, en juin, la Ville avait mis en place une semi-piétonisation sur les quais Suquet, Lemaresquier et Licciardi. Un dispositif doublement utile cet été car, en plus de sécuriser l’accès des piétons aux commerces et restaurants, il aura permis de faciliter la distanciation sociale sur ces axes très fréquentés. Cette semi-piétonisation prend fin ce mercredi 30 septembre.

Dès ce jeudi, les bornes resteront baissées et l’accès sera laissé libre à la circulation des véhicules.