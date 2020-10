Ce week-end pour le plaisir des grands et des petits, l’Hérault « de Ferme en Ferme », initialement prévus les 25 et 26 avril aura lieu les 3 et 4 octobre 2020. 33 fermes ouvrent leurs portes pour faire découvrir leurs univers.

Au total, 10 circuits vous sont proposés :

Pays de l’or

Domaine clos de La Croix

Créé en 1814, le Domaine Enclos de la Croix a pris un virage il y a environ 40 ans. Huit génération d’une famille passionnée et fidèle à son terroir ont successivement pris en main la culture du domaine viticole de 23 hectares pour la mener peu à peu vers une agriculture biologique : ni engrais chimique, ni pesticides, retour à la traction animale et des moutons pour désherber l’hiver !

Au Programme :

– Dégustation des vins et des produits de la ferme.

– Participation aux travaux de la vigne.

– Balades en calèche avec les chevaux de labour (dimanche).

– Visite de la bergerie.

– Ateliers ludiques autour du vin.

– Possibilité de se restaurer sur place.

Aux portes des Cévennes

Le Mas de Pradine

Mas de Pradine : La famille Lapousterle vous accueille dans son magnifique domaine viticole où sont installés des gîtes ruraux ainsi qu’une immense roseraie. Venez déguster les vins de l’année à l’ombre des platanes.

Au Programme :

– Visite de la roseraie, présentation du domaine

– Visite du château datant du XIVème siècle

– Dégustation des vins de la propriété

Cevenn’Algues

Nous aurons le plaisir de vous accueillir à notre ferme aquacole où nous produisons de la spiruline, une micro-algue alimentaire mystérieuse aux qualités nutritionnelles exceptionnelles.

Au Programme : visite des bassins de spiruline et du laboratoire de transformation, suivie d’une dégustation.

Chiens non autorisés.

Élevage du Mas Neuf

La famille Chafiol vous accueille, au pied du Thaurac, dans un cadre naturel préservé. Nous élevons des canards et des poulets en plein air, uniquement aux céréales, sans antibiotiques.

Au Programme :

10h30 et 16h – Découpe de canard et explications culinaires. « Déveinage et préparation de votre fois gras » technique, cuisson, dégustation.

10h à 12h : Atelier récréatif « Je fais le métier d’agriculteur » (sous barnum).

14h à 17h : Atelier plumes et atelier création d’une étiquette (je repars avec mon pot).

Petite restauration entre 12h & 13h30 : Sandwich à la saucisse de canard (4€) – Assiette du Mas Neuf – 7,50€

Repas dégustation : 18 € : assiette du Mas Neuf, cuisse de canard confite ou magret de canard grillé et pomme salardaise, moelleux au chocolat ou verine de yaourt de brebis fermier au miel, café. Vin non compris possibilité d’achat sur place.

Domaine de Sauzet



Installé dans la vallée de Montoulieu autour de son château depuis plusieurs siècles, notre Domaine fut une des premières caves particulières du piémont cévenol héraultais. Tombé dans l’oubli à la fin du XXème ; il renaît à partir de 1998 lorsque François Massol commence à y replanter de la vigne tout en conservant les vieux cépages locaux. Aujourd’hui, accompagné de Nicolas et de son équipe, il conduit en agriculture biologique un beau vignoble dont les vins font la joie de ceux qui les dégustent ! Nous serons heureux de vous faire découvrir nos terroirs et nos vins biologiques au pied du Thaurac dans la vallée de Montoulieu.

Au Programme :

– Visite du vignoble et des chais

– Dégustation des vins bio du Domaine

Lodévois et Larzac

Capitelle des Salles

Au coeur des Terasses du Larzac, Estelle et Frédéric vous ouvrent les portes de leur cave familiale à St Jean de la Blaquière, une belle bâtisse en pierre du XIXème siècle. Histoire d’une famille qui a construit capitelles et murets en schistes ocres ou rouges… Aux côtés d’Estelle, oenologue, passionnée, labellisée Racines (Accueil éducatif et social), vous découvrirez non seulement un terroir, une histoire, mais aussi des vins « cousus main » de belle qualité… Une harmonie des gens, des vins et des lieux…

Au Programme :

10h : visite de la cave. 11h : initiation à l’oenologie. 11h30 : dégustation (vins et huile d’olive).

13h-15h : Repas « Assiette du Larzac » de la boutique « Aux P’tits Producteurs » et verre de vin (15 €) sur réservation 48h avant au 06 86 98 33 48 (places limitées).

15h-18h : visite et dégustation ( vins et huile d’olive). Toute la journée : exposition de peinture / découverte de la série d’étiquette « Hommage à Sabine Christin » (un euro par coffret et 10% des oeuvres seront reversés à l’association Etincelles)

Spiruline et Framboise

Je suis heureuse de vous faire découvrir ma culture de spiruline, mon oliveraie menée en agriculture biologique et mes cultures maraîchères biologiques sur buttes. La beauté des piémonts du Larzac ainsi que sa faune et sa flore locale si particulières offrent un cadre exceptionnel à mon travail. Merci à la nature, qui me permet une culture harmonieuse.

Au Programme : Animation avec un microscope pour une approche réaliste et scientifique de la spiruline, visite et dégustation des produits arboricoles et maraîchers de la ferme.

Visite de la pépinière de plants maraîchers biologiques

Aux petits Sabots

L’Asinerie Aux Petits Sabots vous accueille dans son élevage d’ânesses laitières. Nicolas et Virginie vous feront découvrir leur mode de production du précieux lait d’ânesse et leur conduite d’élevage dans le respect du bien-être de l’animal. Au cours de la visite vous pourrez faire plus ample connaissance avec Skippy le Baudet de Provence, ainsi que Harry et Holly

auprès de leurs mères et le reste de la grande famille.

Parking à 10 minutes à pied de l’élevage.

▶ Au Programme : Visite Commentée toutes les 40 minutes de

10h à 18h

Démonstration de la traite à 11h30 et 15h30.

Ferme de Merifons

Aux bords du lac du Salagou dans le parc régional exceptionnel nous vous ferons découvrir dans les dunes de ruffes du salagou notre élevage plein air de cochons rouges (race Duroc) et de nos brebis rouges du Roussillon.

Venez visiter notre charcuterie (sans sel nitrité et sans additifs et OGM)

Au Programme :

– Visites commentées toutes les 45 minutes de 10h à 12h et de 14h à 17h.

A partir de 11h30 : sandwichs paysans chauds : 8 € / barquette de frites : 2€50 / crêpes à base de lait de brebis : 2€50 / boisson (vin ou sirop) : 1.50€ / Café offert.

Pays de Roujan

La ferme du Mas Rolland

Nous vous ferons découvrir avec passion nos 90 chèvres qui pâturent toute l’année dans la garrigue et dont le lait est transformé chaque jour en savoureux fromages (dont les Pélardons AOP !)

Au programme :

– Toute la journée : animations ludiques pour petits et grands.

– 11h : fabrication de fromages

– 15h : balade avec les chèvres

– À partir de 16h : goûter fermier composé par vos soins avec nos produits (à partir de 2 €)

– À partir de 17h : traite

La Bartassiere

Dans son domaine de 6 ha à flanc de colline, reprenant les traditions paysannes de son enfance, La Bartassière vous guidera sur les chemins de la « Nature Pourvoyeuse ».

▶ Au Programme :

Visite du domaine et Dégustations.

Assiette repas à base de plantes sauvages et son dessert (10 €) – samedi et dimanche sur réservation

Vente à la ferme et boutiques de producteurs

Sur place et sur commande

Spiruline fraiche écologique

La Roquette est un lieu d’innovation autour des techniques de culture de spiruline, mais également de la manière de la consommer. Gilles, Thomas et Dimitri vous la feront découvrir sous sa forme fraîche, incorporée à de délicieuses recettes salées, sucrées, et même glacées !

> Au Programme :

Visite de la ferme, présentation des projets, observation au microscope, dégustation gratuite.

Buffet gratuit de recettes à la spiruline fraîche.

La ferme des filles d’à côté

La Ferme des filles d’à côté vous propose de découvrir leur élevage de poules pondeuses ainsi que leur jardin de plantes aromatiques et médicinales. Nous travaillons sous le label ECOCERT, soucieuses d’une agriculture durable.

Au programme :

Visite de la ferme : condition d’élevage en bio et commercialisation de l’œuf.

Visite du jardin botanique : les bienfaits des plantes

Nous proposons un goûter (4€) : tisanes, sirop de plantes et quelques gourmandises. Tout est fabriqué par nos soins ! À tout heure de la journée pendant tout le weekend.

Possibilité de pique-nique sur place, Repas ou gouter à la ferme.

Chiens non bienvenus sur le site (à cause des poules), à garder sagement dans la voiture !

Vallée de l’Hérault

Les cochons des Agriolles

Visite de la ferme, de son élevage de cochons plein air dans le respect d’une agriculture paysanne et de la boutique « Ô Champs » où vous trouverez les produits de 15 paysans locaux. Visites par groupes (10h30 – 11h30 – 14h30 – 16h – 17h30). Assiette fermière avec les produits de la boutique, sur réservation (12 € – hors boisson).

La ferme de l’Hort

La ferme de l’Hort a été créée en 2011 par Simon qui souhaitait réaliser son rêve d’enfant et vivre de sa passion : élever des chèvres et produire du fromage fermier. Il vous propose un accueil chaleureux, associant l’agriculture raisonnée et l’authenticité de ses produits.

Visites à 10h30–11h30-14h-15h-16h et traite chèvres à 17h.

Le clos d’Elis

Nous vous proposons de découvrir le cheminement de la culture de la vigne à l’élaboration du vin, suivi d’une dégustation commentée des différentes cuvées et de plusieurs millésimes.

> Au Programme : Visite du chai de vinification et d’élevage suivie d’une dégustation accord met/vin.

Bassin de Thau

Le ranch aux escargots

Virginie, hélicicultrice, a le plaisir de vous accueillir pour partager son savoir-faire, aussi pour connaître la vie de l’escargot, ainsi que ses différents projets sur son exploitation de 3 hectares.

> Au programme :

Visite pédagogique, en associant l’histoire de la commune de Saint-Pargoire, avec son activité hélicicole, suivie d’une dégustation ;

Samedi et dimanche à partir de 13h : Repas fermier sur réservation (12 €) : Salades et toasts avec escargots – Escargots à la provençale, Dessert ou fromage, vin en supplément. Places limitées !

La ferme Lafon de Lacan

Notre exploitation familiale est devenue GAEC depuis que notre fils nous a rejoins il y a 2 ans. Notre troupeau est composé de 190 chèvres et nous fabriquons avec leur lait des pétaradons AOP, fromages de chèvres, tomes et produits laitiers.

Vous pourrez découvrir notre restaurant fermier où vous trouverez nos produits, ainsi que notre boutique !

> Au programme :

10h30 et 15h : visite guidée de l’exploitation avec Daniel

Dégustation de fromages offerte.

Collation pour l’après-midi

16h : atelier enfant : initiation à la fabrication de fromage avec Odile

17h : Traite des chèvres avec Jordan

> Ferme auberge : Possibilité de manger à notre restaurant fermier (labellisé)

Menu à 15€ : Salade composée, poulet rôti, tartiflette au chèvre, haricot vert, fromage et dessert.

Domaine de Besse

Valérie vous propose de découvrir son domaine viticole de 3 ha et ses différents vins en IGP hérault et surtout sa passion dans un cadre exceptionnel.

> Au programme :

Balade à 10h30, 15h et 16h30 dans les vignes, démonstration de matériel agricole (intercep), puis visite commentée de la cave, suivie d’une dégustation pour les plus grands et une initiation aux arômes du vin pour les plus petits.

Jeux pour les enfants.

> Petit déjeuner du vendangeur, à 9h30 sur résevation samedi et dimanche (6€) : fromage, charcuterie, jus de fruit, thé, café, gâteau, vin.

Coqui-Thau

Christian vous fera découvrir ses méthodes et pratiques culturales de la production d’huîtres. Venez déguster ses coquillages directement sortis de l’eau ! Huîtres et moules crues ou gratinées et brasucade de moules.

> Petite restauration : Huîtres et moules crues ou gratinées, brasucade de moules, huîtres braisées et sardines grillées certains jours. Assiette de coquillages à partir de 6 €. Réservation conseillée.

La ferme des Saveurs

Soyez curieux de notre métier-passion et de notre fonctionnement !

> Au programme :

8h et 17h30 : Initiation à la traite, dégustation de lait et du fromage

10h : Comment fait-on du fromage ?

10h et 16h le dimanche : Sortie avec le troupeau, le chien et son berger.

15h : Soin des plantes par les plantes.

Pour les enfants : décoration du pigeonnier.

Moulin de la dentelle

Muriel vous fera découvrir sa passion, son oliveraie et le moulin. Venez déguster ses différentes huiles et olives !

> Au Programme :

Ballade dans une oliveraie, taille et greffe d’un olivier, exposition de matériel de récolte, dégustation des produits de l’exploitation, visite explicative du moulin.

> Repas

– Samedi midi avec des produits issus de l’exploitation et des exploitations voisines. 12€, places limitées, réservation conseillée.

– Dimanche midi : beignets de légumes cuit dans l’huile d’olive avec salade

jambon à la broche, pomme de terre rôties de topinambours, fromages de chèvre ou de brebis et café. 17€, places limitées, réservation conseillée.

`Mas de la plaine haute

Olivier ROBERT exploite la moitié d’un domaine familial en cave particulière. Sur 4 ha de vignes contre la garrigue et face aux étangs, plusieurs cuvées artisanales sont produites en culture et vinification biologique : muscat sec & moelleux, Muscat de Frontignan, IGP34 Collines de la Moure, vin blanc, rouge et rosé.

▶ Au Programme :

Visite commentée des vignes et de la cave, suivie d’une dégustation des vins produits sur l’exploitation (vins blancs, rosés, rouges, muscats).

Pic saint Loup

Domaine de l’Oulivie

Situé à 10 mn de Montpellier, L’Oulivie est un domaine oléicole familial cultivé en agriculture biologique. Le domaine s’étend sur 30 ha. Il est le fruit d’une belle histoire de famille où est pratiquée une agriculture bienveillante. Venez partager leur passion et valeurs : respect de la faune et de la flore, le bien-manger, l’éthique… et déguster les produits !

Au programme :

– Visite commentée de l’oliveraie en tracteur (10-20 pers.), sur réservation.

– Vidéo sur les récoltes d’olive et la fabrication d’olive.

– Repas « Restaurant Paysan » : Les tartines du Moulinier avec légumes de saison. Tarif : 15 €/pers – 12 € (pour les -12 ans)

L’etrier des Cabanelles

Approche naturelle du cheval « équitation relationnelle » pour les chevaux adultes et pour les poulains de l’élevage. Alimentation des chevaux et entretien de tous les locaux sans utilisation de produit chimique. Utilisation de l’homéopathie et des huiles essentielles.

Exposition de différents isolants naturels et explication de l’énergie photovoltaïque.

Pays de Lunel

Spiruline Croq’la vie

Parcours découverte autour de la spiruline à la ferme Croqu’ la vie de Saint Christol.

Thomas, producteur, vous fera découvrir ce super aliment de façon ludique et joyeuse, à travers une visite de l’exploitation et une exposition. Il vous expliquera son processus de récolte et vous parlera des bienfaits de cet aliment le plus complet au monde ! Ce sera aussi l’occasion de partager des dégustations à base de spiruline Croqu’ la vie.

Au plaisir de se rencontrer ! «

Domaine Marco Paulo

Nous vous accueillerons dans notre cave qui date de 1850 pour vous faire découvrir notre métier de vignerons, l’histoire du domaine, ses spécificités et bien sûr, déguster notre gamme de vins.

Au programme : l’historique du domaine, l’élaboration de nos vins selon des techniques originales, dégustations.

Chiens acceptés si tenus en laisse.

Les ruchers des Aires dOc

L’happyculteur », sera heureux de vous faire découvrir les saveurs de ses différents miels , ainsi que son huile d olive obtenus grâce au travail conjoint des abeilles et des hommes pour une agriculture durable.

Au programme : Exposition de matériels et dégustation

Domaine des Aires

Le domaine des Aires vous accueille afin de découvrir le muscat de Lunel.

Vous pourrez visiter la cave, découvrir le matériel de vinification et lire des affiches explicatives sur le domaine et le travail de la vigne.

Venez découvrir un domaine familial.

Chiens acceptés si tenus en laisse.

La ferme des découvertes

Ferme conservatoire aux portes de la Camargue. Races locales rustiques à petits effectifs : Brebis raioles, chèvres du Rove, Chiens Berger de Crau, poules provençales, vaches et chevaux camargues, chevaux de trait et mules poitevines.

Savoirs faire : Éducation des animaux de travail, prestations et formations en traction animale, attelage et équitation de travail, solutions pour une agriculture durable et paysanne.

Au programme : Découverte des activités de la ferme, exposition de matériel, repas sur réservation.

Pépinière de la grande Caliniere

La Pépinière de la Grande Calinière, la Caverne d’Alibaba des plantes. Dans un environnement très nature, plus de 2000 variétés de plantes adaptées au Languedoc cultivées et proposées à la vente.

Au programme : Visite du Jardin Feng Shui et du Parc floral des 5 continents.

Ateliers : remportage et/ou utilisation des plantes d’ornement en cuisine – conseil jardin – dégustation des Elixirs du Parc Florac des 5 Continents.

Possibilité de pique-nique sur place, espace abrité avec tables et chaises. Hébergement camping car.

La metropole

Domaine Mas Piquet

Situé à la limite Nord de Montpellier, le domaine pédagogique Mas de Piquet vous ouvre ses portes. Du vignoble à la cave, venez découvrir le cœur de la formation viticole Montpelliéraine dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Au Programme :

– Visites commentées vignoble et cave, ateliers de dégustation et initiation aux arômes du vin pour petits et grands.

– Présentation des itinéraires techniques en agriculture biologique, biodynamique et raisonnée. Démonstration de matériel agricole (intercep) de la ferme : 11h30 – 14h – 15h – 16h

Domaine de Terre Megere

Nous sommes trois jeunes vignerons qui exploitons 12 hectares de vignes en bio et depuis peu élevons des ânes en pleine garrigue.

Venez découvrir nos vins et nos animaux dans la cour de notre cave au centre du village de Cournensec.

Au Programme : Toute la famille pourra se défier sur des grands jeux de plateau en bois (association « villa jeux »), sous l’oeil bienveillant de nos ânes et de « Syrah », la cochonne du domaine !

Pour les amateurs de vins : visite et dégustation des vins à même la cuve. Atelier assemblage à partir des purs cépages en cuve : repartez avec une bouteille de votre création (10 €) !

Pour se balader il suffit de se procurer le dépliant disponible par ce lien : https://cdn.defermeenferme.com/files/pdf/departement/depliant_46.pdf reprenant toutes les adresses…

Une sortie familiale appréciable pour déguster de véritables produits de la ferme et également comprendre et rencontrer ceux qui font de la terre une véritable passion. Alors suivez l’épouvantail et laissez vous guider.