MONTPELLIER : 2 hommes interpellés après une opération de sécurisation.

Mercredi, vers 10h45, lors d’une opération de sécurisation de la sûreté départementale, menée dans la cité Gély à Montpellier, 2 individus ont été interpellés .

Illustration – DR

Après avoir pris la fuite, les 2 protagonistes, ont pu être stoppés dans leur course. Âgés de 20 et 23 ans, ils se trouvaient en possession de résine de cannabis et d’herbes ainsi que 645€ en espèces. Les policiers ont trouvé en plus, sur le cheminement de leur fuite, un sac contenant 265g d’herbes et 50g de résine.

Les 2 hommes ont été placés en garde à vue puis déférés ce vendredi après-midi.

A noter, que lors de cette opération, les policiers de la sécurité publique ont découvert dans un local abandonné, 6 motos volées.