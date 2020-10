PALAVAS-LES-FLOTS : Volovent revient ce week-end.

Samedi 3 octobre et dimanche 4 octobre, le cerf-volant est à l’honneur du coté de Palavas-les-flots (sur la plage rive droite). Un véritable spectacle haut en couleurs où les spectateurs pourront s’émerveiller en regardant se mouvoir dans l’air des objets insolites et découvrir les traditions des cerfs-volants. Une manifestation organisée par l’association « Turbulance » et offert par la municipalité.

Crédit photo Ville de Palavas-les-Flots ©

Pendant ces deux jours, dès 7h il sera possible de chiner à la brocante le long de la plage, où sera exposé pêle-mêle pour le plaisir de tous (brocante, livres, artisanat). A partir de 10h sur la plage des coquilles l’envol des cerfs-volants sera lancé. Plus de 50 cerfs-volistes confirmés se sont rassemblés pour l’évènement sur 400 mètres de plage et feront virevolter leurs engins.

Des animations, un atelier de fabrication, animation musicale et un féerique jardin du vent, tant d’éléments qui montrent un événement à ne pas louper.

Crédit photo Ville de Palavas-les-Flots ©

Pour les petits gourmands : trois lâchers de bonbons par des cerfs-volants sont prévus par jour 11h30, 14h30, 15h30…..