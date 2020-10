ZONE D’ALERTE MAXIMALE : Montpellier, sa métropole et 7 communes concernés

Compte tenu de la confirmation de la dégradation sanitaire qui se traduit par une forte hausse des cas de contamination par la covid-19 ainsi que du nombre des hospitalisations, la métropole de Montpellier et 7 communes attenantes sont placées à compter de mardi 13 octobre à 00h00 en zone d’alerte maximale.

Afin d’enrayer la propagation du virus et de diminuer la tension aujourd’hui très forte sur les services d’urgence, le préfet de l’Hérault, en concertation avec les élus et les représentants des acteurs économiques, a décidé de mettre en œuvre de nouvelles mesures de protection.

Voici les mesures applicables à compter du mardi 13 octobre 00h00 à Montpellier Méditerranée Métropole (31 communes) ainsi que les communes de Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Clément-de-Rivière, Teyran, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès, Mauguio et Montarnaud.

Masque

Port du masque obligatoire dans les parties urbanisées ou dès lors que

la distance physique ne peut être respectée à tout instant entre les

personnes présentes.

Rassemblements, manifestations festives

Interdiction

● Événements de plus de 1000 personnes, y compris les manifestations sportives (organisateurs et exposants compris) exception faite des personnels techniques.

● Location et prêt de matériel et d’éléments amovibles destinés à un événement non autorisé

● Activité dansante

● Diffusion de mesure amplifiée sur la voie publique et dans les débits de boissons et restaurants

● Usage et détention de matériel de sons dans les rassemblements festifs non autorisés

● Espaces de restauration et débits de boissons temporaires dans le cadre de rassemblements publics et manifestations

● Fêtes étudiantes

● Rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public

A l’exception des rassemblements autorisés par le préfet après avis du maire, des rassemblements à caractère professionnel, des services de transport de voyageurs, des ERP autorisés à ouvrir, des cérémonies funéraires, des visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle, des marchés.

Bars et restaurants

Horaires d’ouverture

Epiceries de nuit : 7heures à 22heures

Restaurants et fast-foods : 7heures à 24heures, avec accueil du dernier client à 22heures

Drives : 7heures à 24heures

Livraisons à domicile : 7heures à 24heures

Rassemblements

Interdiction des rassemblements à caractère festif ou familial dans les ERP de type L (salles des fêtes ou polyvalentes), de type CTS-chapiteaux (tentes et structures)

Interdiction de recevoir du public pour:

● Les ERP de type N (débits de boissons)

● Les ERP de type P (salle de danse, casinos, salles de jeux)

● Les ERP de type CTS (chapiteaux, tentes, structures)

● Les ERP de type T (lieux d’exposition, foires-expositions, salons)



Réglementation sanitaire renforcée pour:

● Les ERP de type N (restauration assise):

Service à table uniquement, en intérieur comme en extérieur

Distance d’un mètre minimale entre chaque chaise

Limitation à 6 personnes par table

Port du masque par les professionnels (interdiction des équipements type visières-menton) et par les clients lors des déplacements et à l’entrée

Afficher une capacité maximale d’accueil respectant les mesures précitées

Mise en place d’un « cahier de rappel » (noms et numéros de téléphone pour contacter les clients en cas d’alerte sanitaire)

● Les ERP de type PA (plein air) : respect d’une jauge maximale de 50% au plus de leur jauge maximale théorique, dans la limite de 1000 personnes (personnels

techniques, sécurité exclus).

Vente et consommation d’alcool

Interdiction de la vente d’alcool pour tout commerce, en dehors des établissements titulaires des licences restaurant ou III ou IV et consommation d’alcool sur la voie publique entre 20 heures et 7 heures.

Activités sportives

Interdiction de recevoir du public pour:

● Les ERP de type X (établissements sportifs couverts et leurs dépendances), qu’ils soient privés (salles de sport, de

danse) ou publics (gymnases, salles), sauf pour les groupes scolaires et la formation universitaire, les activités

parascolaires ou les activités sportives de mineurs, les sportifs professionnels de haut niveau, les formations continues

● Les vestiaires collectifs dans les piscines.

Éducation et petit enfance

Interdiction des sorties scolaires, à l’exception des déplacements pour se rendre dans les équipements sportifs

ou éducatifs et culturels habituellement autorisés

● Réduction de l’accueil des étudiants à 50% des capacités de l’université (espaces d’enseignement, restauration, bibliothèques universitaires –> mesure nationale)

Économie et tourisme

Les ERP de type M (uniquement pour les centres commerciaux et grands magasins) doivent respecter une jauge maximale correspondant à 4m² par client.