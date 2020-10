MONTPELLIER : Les policiers manifestent devant le commissariat.

Ce lundi, vers 12h, les policiers actifs et administratifs se sont rassemblés devant le commissariat central de Montpellier suite à l’appel du syndicat Unité SGO Police et Alliance police nationale après les différentes agressions commises sur leurs collègues à Champigny-sur-Marne et Herblay.

Crédit photo S.RUSQUE/IPH Média©

En effet, environ 80 à 100 fonctionnaires ont tenu à montrer leur soutien face aux violences commises aux policiers ces derniers jours en région parisienne et se sont rassemblés devant le commissariat central de Montpellier.

Un ras-le-bol général

Les policiers nous ont confirmé un ras-le-bol général, « il n’y a plus de respect de l’uniforme, ni du policier…il faut que le gouvernement bouge avant qu’un véritable drame arrive » nous explique un fonctionnaire.

Crédit photo S.RUSQUE/IPH Média©

Le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, reçoit ce mardi les syndicats de police. « Des annonces importantes » devrait êtes faites, assure-t-on place Beauvau.