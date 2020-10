HÉRAULT : Zone d’alerte maximale, le préfet lance un appel.

Lors d’une conférence de presse, ce lundi, le préfet de l’Hérault a présenté les restrictions liées au passage en zone d’alerte maximale et la situation sur le département.

Le préfet de l’Hérault, Jacques Witkowski était accompagné de Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de la Métropole, Pierre Ricordeau, directeur général de l’ARS Occitanie, et des professeurs Samir Jaber et Jacques Reynes, du CHU de Montpellier.

Le renforcement des mesures suite au passage en zone d’alerte maximale entre en vigueur ce mardi 13 octobre et concerne Montpellier et sa métropole (31 communes) ainsi que 7 communes attenantes (Saint-Gély-du-Fesc, Teyran, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès, Saint-Clément-de-Rivière, Mauguio et Montarnaud).

La situation actuelle

La situation est inquiétante, les hôpitaux sont sous pression. « Le flux des entrées en hospitalisation Covid a fortement augmenté, nous sommes passés de 40 entrées à 120 en 2 semaines… » s’inquiète le directeur général de l’ARS. Les infirmières, médecins et internes ont du être doublés ce week-end sur le CHU de Montpellier pour faire face à la situation. « On a l’impression que la population ne comprend pas la situation » s’interroge le professeur Jacques Reynes.

Le préfet appelle à l’effort collectif et à la morale publique, « il faut essayer de convaincre et ramener les gens à la raison, tous les rassemblements humains non maîtrisés sont des risques potentiels de contamination…il faut savoir qu’en juin nous étions à 2 personnes testées positives par jour, aujourd’hui nous sommes à plus de 400… » Il faut savoir que depuis fin septembre sur le département, 33 personnes sont décédées du Covid soit presque une par jour.

Le président de la métropole de Montpellier, Michael Delafosse a précisé que des aides financières aux acteurs économiques impactés par le coronavirus a été voté en conseil communautaire ce lundi matin, comme l’exonération des droits de terrasses, aide aux loyers, prêt à taux zéro,.. mais des annonces concrétes devraient être faites dans les prochains jours.

Pour conclure, le préfet et ses interlocuteurs ont affirmé que pour le moment aucun confinement n’était envisagé sur le département.