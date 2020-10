MONTPELLIER : Couvre-feu instauré de 21h à 6h sur la métropole.

Montpellier et sa métropole ainsi que huit grandes villes de France vont devoir appliquées la mesure de couvre-feu annoncée ce mercredi soir par Emmanuel Macron.

Le couvre-feu durera au moins quatre semaines. Il va s’appliquer à Montpellier Méditerranée Métropole et à huit agglomérations : Métropole européenne de Lille, Toulouse Métropole, Paris et Île-de-France, Métropole Rouen-Normandie, Métropole de Lyon, Métropole d’Aix-Marseille Provence, Métropole de Saint-Étienne, Grenoble-Alpes Métropole. Le couvre-feu se fera entre 21 heures et 6 heures et commencera à partir de ce samedi minuit.

« Il nous faut réagir » face au Covid-19 car « la situation est préoccupante » avec la « 2e vague » de contamination qui est arrivée, a justifié le président. « Aujourd’hui, le virus est partout, nos soignants sont très fatigués et nous n’avons pas de lits cachés en réserve, c’est pour cela que nous devons prendre des mesures plus strictes. »

Du côté de la Métropole de Montpellier, Mickaël Delafosse s’est exprimé « Les urgences de nos hôpitaux sont en voie de saturation et les personnels hospitaliers pleinement mobilisés ; je veux les remercier à nouveau pour leur dévouement sans faille.

Aussi, je demande à nouveau aux habitants de la métropole de faire preuve de responsabilité collective et de respecter l’ensemble des consignes annoncées. »