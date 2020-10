MONTPELLIER : Trafic international, 4 interpellations et des saisies exceptionnelles de stupéfiants .

Dans la nuit du 12 au 13 octobre, à Montpellier, une opération de lutte contre le trafic de drogue a donné lieu à 4 interpellations ainsi qu’à d’importantes saisies de stupéfiants.

Illustration – DR

En effet, lundi, les policiers de l’unité des stupéfiants et économie souterraine de la sécurité départementale 34 ont interpellé, dans le cadre d’une commission rogatoire, 4 individus pour trafic international de stupéfiants. Par ailleurs, plusieurs kilos de drogues diverses et véhicules ont été saisis, ainsi que de l’argent liquide.

C’est un renseignement anonyme qui avait mis les policiers de la sûreté de l’Hérault, en mars 2019, sur la trace de ce trafic de drogue. Ils ont été alertés qu’une équipe revendait de l’héroïne dans le secteur centre de Montpellier.

Lors d’une première phase d’interpellations, dans le cadre d’une transaction plusieurs gardes à vue avaient déjà été réalisées et les auteurs avaient été déférés et incarcérés.

Poursuivant les investigations, menant plusieurs surveillances, les enquêteurs réussissaient à identifier la structure du réseau et à établir des « allers-retours » entre Montpellier et Rotterdam.

Ainsi, lundi à 22h30, une femme de 27 ans était interpellée à sa descente du train à la gare Saint-Roch de Montpellier en possession de 20 kg d’héroïne et 1kg2 de cocaïne.

Crédit photo DDSP34©

Dans le même temps, les policiers procédaient à l’interpellation de 3 autres individus, âgés de 27 ans, 47 ans et 31 ans.

Lors des interpellations et perquisitions aux domiciles des suspects, les policiers ont saisi une quantité exceptionnelle de stupéfiants, soit 23,040kg d’héroïne, 1,2kg de cocaïne, 8020€ en espèces et 3 véhicules.



A l’issue de leur prolongation de garde à vue, les mis en cause ont tous été déférés ce jour devant le magistrat instructeur. »