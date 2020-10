LESPIGNAN : Une famille intoxiquée au monoxyde de carbone.

INFO IPH – Les sapeurs-pompiers de l’Hérault ont été engagés ce samedi à Lespignan vers 22h15 pour une intoxication au monoxyde de carbone consécutive au dysfonctionnement d’une chaudière dans un appartement d’une résidence.

Illustration – DR

A l’arrivée des secours, la famille se trouvait à l’extérieur du logement, qui avait été ventilé. Les sapeurs-pompiers ont pris en charge la famille, prise de nausés et céphalés : 2 adultes, d’environ 25 ans, et 2 enfants de 3 ans et 7 ans. Après examens, ils présentait tout les 4, des taux de CO² supérieurs à la normale. Les 4 victimes ont été transférées sur le centre hospitalier de Béziers.

Les sapeurs-pompiers, après reconnaissance sous ARI, ont sécurisé l’appartement et mis en sécurité 2 chiens. Les techniciens ERDF ont condamné le compteur.

Les dangers du monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone est un gaz sournois : il est incolore, inodore, non irritant et indétectable. Pourtant, il est particulièrement toxique puisque lorsqu’on le respire il prend la place de l’oxygène dans le sang. Son intoxication peut entraîner des séquelles irréversibles.

A l’approche de l’hiver et des températures qui baissent, il est important de faire vérifier poêles, chaudières, chauffages et cheminée avant de s’en servir et d’aérer régulièrement les pièces de son habitation.