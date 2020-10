MURVIEL-LES-BÉZIERS : Un incendie détruit près de 6 hectares.

Les sapeurs-pompiers de l’Hérault sont intervenus ce samedi vers 15h15, sur la commune de Murviel-les-Béziers pour un feu de végétation. D’importants moyens ont été mobilisés.

Illustration – DR

Le feu concernait principalement des herbes basses et de la garrigue. Il se situait près du château de Saint-Martin-des-champs dans un secteur difficile d’accès. Sur place, des porteurs-d’eau et l’équivalent de 2 groupes d’intervention de lutte contre les feux de forêts, soit plus de 10 véhicules et 40 sapeurs-pompiers, ont été engagés.

Malgré l’intervention efficace des soldats du feu, l’incendie a parcouru près de 6 ha. Pas de précisions sur l’origine de l’incendie.