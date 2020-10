LUNEL : Tentative de cambriolage, 2 femmes interpellées.

Mardi dernier, les policiers municipaux de Lunel ont surpris deux femmes en train de quitter le domicile d’une personne âgée. Constatant que le portail électrique de la demeure a été forcée, les deux femmes ont été interpellées.

Crédit photo Gendarmerie de l’Hérault ©

Rejoints sur les lieux par les gendarmes de Lunel, la fouille de leur sac a permis de découvrir l’identité d’une tierce personne de nationalité croate. Ce dernier, aperçu au volant d’un véhicule, était stationné à quelques mètres de la résidence. Il a également été appréhendé.

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue. Lors de la fouille, du petit outillage (deux tournevis de 20 cm et une pince coupante) dissimulé dans un soutien gorge, a été découvert.

De plus, la vérification du permis de conduire du conducteur a révélé qu’il s’agissait d’une contrefaçon !

Sur décision du Procureur de la République, une des femmes, mineure, a été libérée. Les deux majeurs ont, quant à eux, été déférés ce jeudi et écroués en vu d’une comparution immédiate qui a eu lieu vendredi 16 octobre à la maison d’arrêt de Villeneuve-les-Maguelone pour tentative de cambriolage pour l’un et usage de faux et défaut de permis de conduire pour l’autre.

L’excellent travail de partenariat de la police municipale et de la gendarmerie a permis de résoudre rapidement cette tentative de cambriolage.