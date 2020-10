SÈTE : Un départ de feu dans une entreprise de stockage de grains.

Ce lundi, vers 11h30, les sapeurs-pompiers de l’Hérault sont intervenus pour un départ de feu sur la commune de Sète au niveau de la zone portuaire près de la darse N°1 dans les établissements Centre Grains.

Crédit photo N.PODÉROSO/IPH Média©

Au vu de l’implantation de l’établissement, d’importants moyens ont été dépêchés sur place avec près d’un dizaine d’engins et 30 sapeurs-pompiers des centres de Sète, Frontignan et Montpellier. L’incendie se situait dans un entrepôt de stockage de 4000 m² de près de 2’000 tonnes de coques de tournesol. Le feu intéressait principalement le sommet d’un tas et n’était pas généralisé.

Crédit photo SDIS34 ©

Les sapeurs-pompiers ont d’abord mis en œuvre un secteur attaque-ventilation car le hangar était totalement enfumé et un secteur dépotage pour éviter une propagation générale.

Crédit photo SDIS34 ©

L’activité portuaire n’a pas été impactée par l’intervention des secours. L’opération pour les sapeurs-pompiers va être de longue durée car il faut procédé au dépotage du tas pour éviter toutes reprises. Autorités portuaires et responsable de l’entreprise sur place. Pas de précisions sur l’origine de l’incendie.