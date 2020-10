CINÉMA CGR LATTES : Programmation du 21 octobre au 27 octobre 2020.

Comme chaque semaine, IPH Média vous dévoile le programme complet du CGR de Lattes. Les sorties cinéma de la semaine, les films à l’affiche et les événements à ne pas manquer…

LES SORTIES DE LA SEMAINE

ADIEU LES CONS

Genre : Comédie

Date de sortie : 21/10/2020

Réalisé par Albert Dupontel

Durée : 1h27.

Avec Virginie Efira, Jacques Mateu, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Jackie Berroyer

SYNOPSIS

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

Tous les jours : 11h15 | 13h45 | 15h45 | 17h00 | 17h45 | 18h45

PETIT VAMPIRE

Genre : Animation

Date de sortie : 21/10/2020

Réalisé par Joann Sfar

SYNOPSIS

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement… Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du terrifiant Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et sa famille depuis des années…

Tous les jours : 11h15 | 14h00 | 16h00 | 18h10

PENINSULA

Genre : Action, Epouvante-horreur

Date de sortie : 21/10/2020

Réalisé par Sang-ho Yeon

Durée : 1h56.

Avec Dong-won Gang, Do-Yoon Kim, Jung-hyun Lee, Hae-hyo Kwon, Re Lee





SYNOPSIS

Le film fait partie de la Sélection Officielle de Cannes 2020. Quatre ans après Dernier train pour Busan, il ne reste que des zombies dans la péninsule. Un groupe de soldats forcés d’y retourner découvrent que des survivants non contaminés se sont regroupés dans une bande bien plus dangereuse que les zombies…

Tous les jours : 13h30 | 15h45 | 18h00

EN SALLE ICE:

Tous les jours : 17h15

POLY

Genre : Aventure, Famille

Date de sortie : 21/10/2020

Réalisé par Nicolas Vanier

Durée : 1h42.

Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert, Patrick Timsit, Orian Castano

SYNOPSIS

Adaptation du feuilleton culte des années 1960. Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…

Tous les jours : 11h00 | 13h30 | 15h00 | 15h45 | 18h00

MISS

Genre : Comédie

Date de sortie : 21/10/2020

Réalisé par Ruben Alves

Durée : 1h47.

Avec Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty, Thibault De Montalembert, Stefi Celma

SYNOPSIS

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a un rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité de garçon. Beauté, excellence, camaraderie… Au gré des étapes d’un concours sans merci, aidé par une famille de cœur haute en couleurs, Alex va partir à la conquête du titre, de sa féminité et surtout, de lui-même…

Tous les jours : 10h45 | 13h45 | 16h00 | 18h15

AVANT-PREMIERE

100% LOUP

DIMANCHE À 11H

Genre : Animation, Famille, fantastique

Titre original : 100% Wolf

Date de sortie : 28/10/2020

Réalisé par Alexs Stadermann

Tous publics

Durée : 1h35.

Avec Akmal Saleh, Alexs Stadermann

SYNOPSISFreddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires. Mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour de son quatorzième anniversaire, Freddy s’attend à se transformer en loup-garou pour la première fois. Mais le soir de son initiation rien ne se déroule comme prévu et le voilà qui devient … un mignon petit caniche rose au caractère bien trempé. Sacrilège pour sa famille ! Freddy n’a plus désormais qu’un objectif : démontrer qu’il est bel et bien 100% Loup !

THE CRAFT-LES NOUVELLES SORCIERES

MARDI À 18H

Genre : Drame, fantastique, Epouvante-horreur

Titre original : The Craft: Legacy

Date de sortie : 28/10/2020

Réalisé par Zoe Lister-Jones

Avec Michelle Monaghan, David Duchovny, Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone

SYNOPSIS

Reboot du film The Craft – Dangereuse alliance.L’introvertie Hannah arrive dans un nouveau lycée. Elle se lie d’amitié avec trois autres camarades. Les jeunes femmes commencent à pratiquer la mag

FILMS TOUJOURS A L’AFFICHE

30 JOURS MAX

Genre : Comédie, film noir-policier

Date de sortie : 14/10/2020

Réalisé par Tarek Boudali

Durée : 1h27.

Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti, Vanessa Guide, José Garcia

SYNOPSIS

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue…

Tous les jours : 11h15 | 13h45 | 15h45 | 17h45

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES

Genre : Comédie, Romance

Date de sortie : 16/09/2020

Réalisé par Caroline Vignal

Durée : 1h35.

Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Cote, Marc Fraize, Jean-pierre Martins

SYNOPSIS

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir – seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple…

Tous les jours : 18h00

BIGFOOT FAMILY

Genre : Animation, comédie

Titre original : The Son of Bigfoot

Date de sortie : 05/08/2020

Réalisé par Ben Stassen, Jérémie Degruson

Durée : 1h28.

Avec Kylian Trouillard

SYNOPSIS

De retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son fils Adam qui rêvait d’une vie de famille paisible. L’adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit.Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s’envole pour l’Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus tard, le monde entier est sous le choc : l’aventurier velu a disparu.Le sang d’Adam ne fait qu’un tour. Cap sur le Grand Nord avec sa mère Shelly, Trapper un raton-laveur intrépide et Wilbur l’ours maladroit, pour retrouver son super-papa…

Tous les jours sauf Dim : 11h00 | 13h45

Dim : 13h45

LES BLAGUES DE TOTO

Genre : Comédie

Date de sortie : 05/08/2020

Réalisé par Pascal Bourdiaux

Durée : 1h24.

Avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin, Ramzy Bédia, Daniel Prévost











SYNOPSIS

A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture pendant un évènement organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête

Tous les jours : 11h15 | 13h15

LES TROLLS 2

Genre : Animation, comédie, ?

Titre original : Trolls World Tour

Date de sortie : 14/10/2020

Réalisé par Walt Dohrn

Tous publics

Durée : 1h31.

Avec Vitaa, Matt Pokora







SYNOPSIS

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan.

Tous les jours : 14h00 | 16h00 | 18h00

EN SALLE ICE:

Tous les jours : 11h15 | 15h00

LUPIN III

Genre : Aventure, Animation

Date de sortie : 07/10/2020

Réalisé par Takashi Yamazaki

Durée : 1h33.

Avec Maxime Donnay, Adeline Chetail, Rémi Barbier, Laurent Bonet, Robert Dubois

SYNOPSIS

Le cultissime «gentleman cambrioleur» Lupin III revient dans une aventure effrénée, pour la première fois au cinéma en France, pour marquer son grand retour au pays de son illustre grand-père ! Il s’associe à la jeune Laëtitia pour faire main basse sur le journal de Bresson, un trésor que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à dérober. Alors que Lupin III et ses compagnons se démènent pour dénouer les secrets du fameux journal, ils doivent faire face à une sombre cabale poursuivant d’horribles desseins. Entre pièges mortels, escapades aériennes et abracadabrantes évasions, Lupin et sa bande de casse-cou rivalisent d’esprit et d’audace dans ce long-métrage d’animation qui ravira autant les fans de cette série légendaire créée il a 50 ans par Monkey Punch, que les nouveaux venus de 7 à 77 ans !

Tous les jours : 11h00

MON COUSIN

Genre : Comédie

Date de sortie : 30/09/2020

Réalisé par Jan Kounen

Durée : 1h44.

Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot, Alix Poisson, Lumina Wang

SYNOPSIS

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.

Tous les jours : 10h45 | 13h30

MON GRAND-PERE ET MOI

Genre : Comédie, drame, Famille

Titre original : The War with Grandpa

Date de sortie : 07/10/2020

Réalisé par Tim Hill

Durée : 1h38.

Avec Robert De Niro, Oakes Fegley, Uma Thurman, Christopher Walken, Jane Seymour







SYNOPSIS

Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents, libérer sa chambre pour son grand-père et s’installer, à contrecœur, au grenier. Avec l’aide de ses amis, il va tout faire pour récupérer sa chambre et n’hésitera pas à employer les grands moyens. Mais son grand-père est loin de se laisser faire et contre-attaque… Tous les coups sont permis!

Tous les jours : 11h00

PARENTS D’ELEVES

Genre : Comédie, Famille

Date de sortie : 07/10/2020

Réalisé par Noëmie Saglio

Durée : 1h29.

Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau, Alix Poisson, Samir Guesmi







SYNOPSIS

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale…

Tous les jours sauf Dim : 11h00 | 16h00

Dim : 11h05 | 16h00

RELIC

Genre : Drame, Epouvante-horreur

Date de sortie : 07/10/2020

Réalisé par Natalie Erika James

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h29.

Avec Emily Mortimer, ROBYN NEVIN, Bella Heathcote, JEREMY STANFORD, Chris Bunton





SYNOPSIS

Lorsqu’Edna, la matriarche et veuve de la famille, disparaît, sa fille Kay et sa petite-fille Sam se rendent dans leur maison familiale isolée pour la retrouver. Peu après le retour d’Edna, et alors que son comportement devient de plus en plus instable et troublant, les deux femmes commencent à sentir qu’une présence insidieuse dans la maison. Edna refuse de dire où elle était, mais le sait-elle vraiment…

Tous les jours sauf Mar : 15h35

Mar : 15h45

TENET

Genre : Action, espionnage, thriller

Date de sortie : 26/08/2020

Réalisé par Christopher Nolan

Durée : 2h30.

Avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia,

SYNOPSIS

Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un renversement temporel…

Tous les jours sauf Mar : 17h30

THE GOOD CRIMINAL

Genre : Action, thriller

Titre original : Honest Thief

Date de sortie : 14/10/2020

Réalisé par Mark Williams (II)

Durée : 1h39.

Avec Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos, Robert Patrick, Jeffrey Donovan

SYNOPSIS

Tom, un légendaire voleur de banque décide de se ranger et passe un deal, contre son immunité, avec le FBI qui n’a jamais réussi à lui mettre la main dessus. Il réalise vite que les Fédéraux ont un autre plan en tête : partager son butin et le faire accuser d’un meurtre. Pris au piège, pourchassé par la police et le FBI, il décide de reprendre les choses en main et se lance dans une vengeance explosive.

Tous les jours : 13h30 | 15h40 | 17h50