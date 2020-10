VIAS : Accident de chasse, 2 blessés dont un grave.

Ce mardi soir, les sapeurs-pompiers de l’Hérault sont intervenus près du canal du midi sur la commune de Vias après un accident de chasse faisant 2 blessés dont un grave.

L’accident s’est produit dans la nuit – DR

L’accident s’est produit entre 22h30 et 23h00 sur un terrain privé bordant le canal du midi près du Mas du grand Rudel. A l’arrivée des secours, 2 chasseurs, âgés d’environ 35 ans, étaient blessés au niveau des jambes dont un plus sérieusement au niveau du thorax et du cou. Les victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR de Béziers, avant leur transfert vers l’hôpital.

Les gendarmes se sont rendus sur les lieux afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. Selon les premiers éléments, il semblerait que 4 chasseurs avaient décidé d’abattre des sangliers de nuit sur un terrain appartenant à l’un deux, lorsque le drame est arrivé.

Le parquet de Béziers a ouvert une enquête.