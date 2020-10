HÉRAULT : La totalité du département en zone d’alerte maximale ?

Selon nos dernières informations et au vu des derniers indicateurs, il semblerait que l’ensemble du département de l’Hérault passe dans les prochaines heures en zone d’alerte maximale suite à la crise sanitaire actuelle.

En effet, une annonce gouvernementale du 1er ministre, prévu ce mercredi à 17h, devrait préciser de nouvelles modalités dont le passage d’une vingtaine de départements en zone d’alerte maximale.

L’épidémie de Covid-19 s’aggrave en France avec plus de 26’000 nouveaux cas en 24 heures, plus de 2’200 personnes en réanimation et 163 décès. Le gouvernement s’apprête à passer les départements les plus touchés en alerte maximale et de nouvelles métropoles vont passer en couvre-feu. L’Hérault, avec plus de 3’000 cas et un taux de 259,2 cas pour 100.000 habitants pourrait être concernait. Il est fort possible donc que le département passe en zone d’alerte maximale avec des mesures restrictives mais que le couvre-feu ne concernent que certaines communes et non l’intégralité.

Couvre-feu

Un couvre-feu est en vigueur dans 9 métropoles, dont Montpellier, depuis le 17 octobre pour 4 semaines, mais pourrait être prolongé jusqu’au 1er décembre, interdisant aux Français de sortir de chez eux entre 21 heures et 6 heures du matin sauf cas dérogatoire notifié par attestation. Des bruits courent d’un abaissement de ce couvre-feu à 19h mais cette information n’a pas été confirmé