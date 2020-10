MONTPELLIER : 2 blessés graves dans un accident de la route.

Ce vendredi, vers 20h30, un grave accident de la route impliquant 2 véhicules s’est produit sur l’avenue de la liberté à Montpellier.

D’importants moyens ont été engagés par le commandement des sapeurs-pompiers de l’Hérault avec 3 ambulances, un équipe médicale, un fourgon de secours routier et un équipage du SAMU 34. Sur place, les secours ont pris en charge 3 blessés dont 2 en urgence absolue.

Les 2 victimes les plus gravement touchées, 2 hommes, un d’environ 30 ans et l’autre 18 ans, ont été prises en charge par l’équipe médicale du SDIS34 et le SAMU34. Classés en urgence absolue, elles ont été transférées dans un état grave sur l’hôpital Lapeyronie.

La circulation a été fortement perturbée. Les agents de police municipale et les policiers de la sécurité publique ont sécurisé l’intervention. Une enquête a été ouverte.