SÈTE : Les hôpitaux du bassin à bout de souffle.

Le 12 octobre, 17 patients Covid étaient hospitalisés dans les Hôpitaux du Bassin de Thau. Le 23 octobre, ce sont 46 patients positifs au SARS-COV-2 pris en charge au sein de l’établissement.

Depuis quelques jours, la situation s’est fortement dégradée. Tous les indicateurs internes à l’établissement hospitalier l’attestent :

Une recrudescence du nombre de patients hospitalisés pour suspicion ou Covid avérée, avec une moyenne de 5 admissions par jour ces depuis le 17 octobre : 22 patients actuellement en médecine et 22 suspects en attente de résultats de tests PCR

Une aggravation des prises en charge avec 6 patients en réanimation dont la moyenne d’âge est de 64,8 ans, dont 4 intubés-ventilés

13 résidents positifs au sein de nos EHPAD-USLD des Pergolines, et peut-être plus dans l’attente de tous les résultats de notre campagne de dépistage systématique

Une aggravation de l’état de santé des patients qui malheureusement se traduit par une augmentation du nombre de décès (12 décès depuis le 12 octobre – 19 au total depuis le 1er août), avec une moyenne d’âge élevée 85,9 ans, mais qui ne cesse de diminuer (elle était de 88,1 ans le 12 octobre).

Une augmentation du taux de positivité (12 %) des 75 à 80 personnes testées chaque jour au Drive de l’Hôpital Saint-Clair. A noter que depuis le 14 août, nous avons hospitalisé 134 patients pour COVID contre 116 lors de la 1ère

vague de l’épidémie.

Tous ces chiffres traduisent la circulation active du virus sur le bassin de santé. Ils nous imposent de redoubler de prudence et de respecter scrupuleusement les gestes barrière et les consignes nationales.

Aux hôpitaux du bassin de Thau, ces évolutions mettent en grande difficulté les équipes et les organisations.

Un taux d’occupation alarmant…

Le taux d’occupation de 75 % des 8 lits de réanimation initialement autorisés (pour rappel, le taux cible d’alerte est de 30 %), a contraint à transformer 4 lits de surveillance continue en lits de réanimation et à renforcer le personnel sur ce secteur. La charge en soins du service de médecine A avec 20 patients Covid en début de semaine n’étant plus supportable pour les équipes, la moitié du service de médecine B a été dédié aux patients positifs et 10 lits de plus de médecine non Covid (soit 19 lits supplémentaires au total) en lieu et place de la chirurgie polyvalente ont été ouverts.

La direction de l’hôpital a demandé l’augmentation de le capacité de l’autre service de chirurgie afin de continuer à assurer la prise en charge des patients chirurgicaux ; la chirurgie ambulatoire est maintenu et les équipes font leur maximum pour ne pas reporter les interventions.

Des soignants usés…

A ces tensions sur les lits, s’ajoute celle sur les personnels médicaux et non médicaux. Le nombre de professionnels positifs est passé de 12 à 46 en une semaine dans le contexte de plusieurs campagnes de dépistage systématiques. Ce sont autant de professionnels qu’il faut remplacer dans les services, alors que la direction de l’hôpital est dans l’obligation de leur demander d’effectuer des heures supplémentaires pour faire face au nombre de patients qui augmente de jour en jour.

Ce soir minuit, le couvre-feu sera étendu à tout le département de l’Hérault. A la même heure, les visites des proches à l’Hôpital Saint-Clair (sauf maternité, pédiatrie et situations particulières sur décision médicale) seront interdites et idem au Hameau résidentiel des Pergolines.

La direction des hôpitaux du bassin de Thau nous assure que la semaine prochaine, ils mettront tout en oeuvre pour maintenir les consultations externes en les réorganisant et

privilégiant la téléconsultation afin de limiter les flux de personnes extérieures à l’établissement.

« Nous faisons donc appel à tous les professionnels de santé qui ne sont pas en activité afin qu’ils viennent

renforcer nos équipes et nous demandons à la population qu’elle nous aide en adoptant un comportement citoyen et responsable, en appliquant strictement les gestes barrière et en respectant la distanciation sociale. » demande Claudie Greslon, directrice générale.