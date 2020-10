BÉZIERS : Une personne carbonisée dans un feu d’habitation.

Les sapeurs-pompiers de l’Hérault sont intervenus cette nuit de samedi à dimanche vers minuit, rue Jean-Baptiste Carpeaux sur la commune de Béziers pour un feu d’habitation.

Illustration – DR

A l’arrivée des soldats du feu, le feu concernait une maison à étage, mitoyenne sur 3 façades. La bâtisse était totalement embraséevavec la toiture percée.

D’importants moyens de secours ont été dépêchés sur place avec notamment une grande-échelle et plus de 20 sapeurs-pompiers des centres de Béziers et Montady.

Malheureusement lors des reconnaissances, une personne a été retrouvé à l’intérieur du logement totalement carbonisée. Une autre devrait être réalisé dans les prochains jours.

Aucune précision sur les circonstances de cet incendie.