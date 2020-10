FRONTIGNAN : Une association allie octobre rose et ramassage de déchets.

Dimanche matin, l’association Swim4Sea, associée à la « Boutik de Marie », a organisé un nettoyage des berges du canal de Frontignan et des étangs, dans le secteur de la salle de l’Aire. Une initiative à l’occasion d’octobre rose.

Crédit photo Swim4Sea ©

En effet, dimanche, entre 9h30 et 12h, un groupe d’une vingtaine de personnes a procédé au ramassage de déchets aux abords de la salle de l’Aire. Cette matinée a été organisée par l’association Swim4Sea de Thierry Oger et Laurent Gayraud, tous deux sportifs passionnés par la lagune de Thau et sensibles à la préservation du milieu marin.

Crédit photo Swim4Sea ©

« C’est après avoir rencontré la gérante de « La Boutik de Marie » que nous avons décidé de soutenir ces femmes touchées par la maladie et nous associer à l’événement Octobre Rose. Ils nous semblaient important de nous joindre à ce mouvement solidaire… Nous avons donc fait appel à deux autres associations avec qui nous agissons souvent en synergie : Seta Mer et I love planet qui ont répondu présentes. » nous explique Thierry Oger, le président de l’association.

Pendant environ 2 heures, près de 200 kg de détritus ont été ramassés en bordure de la départementale et des étangs dans un bel élan de solidarité.

Crédit photo Swim4Sea ©

A noter que ces 3 associations avait déjà effectué, fin septembre, un ramassage de déchets sur la commune de Frontignan-la-Peyrade au niveau de la plage des Aresquiers.

« Nous envisageons prochainement de collaborer avec des projets éducatifs et scolaires avec notamment le collège Simone de Beauvoir de Frontignan-la-Peyrade. La jeunesse est notre avenir et celui de la planète en dépend… » nous explique le président.

A suivre…