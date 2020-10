CORONAVIRUS : L’Agence régionale de santé fait un point sur la situation.

Ce mardi après-midi, lors d’un point presse, le directeur général de l’ARS, Pierre Ricordeau a fait un point sur la situation face à la crise sanitaire. Tous les indicateurs sont dans le rouge.

Illustration – DR

Actuellement le virus circule partout, le nombre de cas explose partout dans notre département et notre région. Il y a un mois 6’000 cas positifs étaient recensés, aujourd’hui le bilan est inquiétant avec plus de 16’000 cas en Occitanie.

De 200 à 700 hospitalisations

Le nombre de cas graves augmente aussi vite et aussi fortement qu’au printemps dernier. Le système hospitalier accueille chaque jour davantage de patients et les perspectives d’évolution deviennent de plus en plus défavorables. Sur l’ensemble de l’Occitanie, 551 lits sont disponibles en réanimation, à ce jour, 90% des lits sont occupés, une situation alarmante.

Des transferts de malades

Face à la situation et pour la première fois aujourd’hui, des transferts préventifs de malades ont eu lieu, 6 intra-Occitanie et 4 en direction de la Bretagne afin de libérer des lits et maintenir les capacités d’accueil.

Pierre Ricordeau, directeur général de l’ARS

« Il faut absolument limiter les contacts et les interactions sociales. L’objectif étant de réduire les occasions de se croiser et surtout respectez partout les gestes barrières… » souligne le directeur.