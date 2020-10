HÉRAULT : Aéroport, Gares, lieux de cultes, la sécurité renforcée…

Suite à l’attaque terroriste de ce jeudi matin, le plan vigipirate a été porté au niveau « d’urgence attentat » sur l’ensemble du pays, soit le niveau le plus élevé.

Crédit photo DDSP34 ©

En effet, ce jeudi matin, une attaque terroriste a eu lieu dans la cathédrale de Nice. L’assaillant a fait 3 morts. Il a été neutralisé et se trouve actuellement à l’hôpital. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête pour « assassinat et tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle ».

La sécurité renforcée

Depuis le passage en « urgence attentat », les gares, aéroports, hyper centre, quartiers et lieux de cultes sont sous surveillance. Les policiers de la sécurité départementale de l’Hérault ont securisé dès cet après-midi la sécurité de ces sites avec un renforcement des effectifs.

Dans les prochains jours, les effectifs de l’opération sentinelle vont eu aussi être renforcés afin d’assurer une présence accrue des forces de sécurité sur le terrain.