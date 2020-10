LESPIGNAN : Un feu détruit 2 hectares en bordure de l’A9.

Ce vendredi, vers 15h, les sapeurs-pompiers de l’Hérault sont intervenus vers la route de Vendres en bordure de l’autoroute A9 pour un feu de végétation.

Illustration – DR

Le feu s’est déclaré en bordure de l’autoroute A9 perturbant la circulation à cause des fumées. L’incendie a concernait de la pinède et des herbes basses. Le commandement du SDIS34 a mobilisé un groupe d’intervention feux de forêt avec des engins de lutte des centres de Montady, Valras, Capestang et Nissan-lez-ensérune.

L’incendie a détruit environ 2 hectares de végétation.