MONTPELLIER : Un squat en feu, une rixe probable.

INFO IPH – Cette nuit de jeudi à vendredi, vers 0h45, un feu s’est déclaré dans un squat rue de cardinal de Cabrières dans le centre-ville de Montpellier, une rixe se serait produite dans l’appartement auparavant. Les faits exacts restent à déterminer.

Suite à un appel, un équipage de la police municipale de Montpellier s’est rendu rapidement sur place et a constaté un feu dans un appartement apparemment squaté. Les occupants, 4 personnes, ont été évacués par les agents municipaux. Plusieurs traces de sang ont été constatés suite à une bagarre qui aurait éclaté dans le logement et sur la chaussée. Deux autres équipages de la police municipale se sont rendus sur place ainsi que des policiers de la sécurité publique, BAC et police secours, afin d’interpeller d’éventuels individus en fuite.

Les sapeurs-pompiers de l’Hérault, arrivés sur les lieux, ont procédé à l’extinction du feu et ont dû utiliser une disqueuse pour pénétrer dans les lieux afin d’accéder au foyer. Le feu a pu être maîtrisé rapidement.

Trois individus ont été interpellés mais relâchés car aucune preuve n’a pu être constatée sur les individus en rapport avec les faits.

Aucun lien pour le moment n’a été fait entre l’incendie et une probable rixe, une enquête est en cours.