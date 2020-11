CORONAVIRUS : L’Hérault est le département le plus touché d’Occitanie.

Au niveau régional et tous âges confondus, le nombre de nouvelles hospitalisations et d’admissions dans les services de soins critiques est actuellement en forte augmentation de jour en jour.

Cette tendance est semblable pour la majorité des départements en Occitanie et notamment dans l’Hérault. Depuis une semaine, l’Occitanie a comptabilisé près de 4’000 cas positifs en moyenne par jour, soit au total, 27’403 cas recensés.

Sur le département de l’Hérault, 381 personnes sont hospitalisés en service Covid-19 dont 87 en réanimation, c’est le département le plus touché d’Occitanie.

Le nombre de patients pris en charge en réanimation a désormais dépassé le pic d’activité constaté en avril dernier dans ces services. L’évolution de cette situation est très préoccupante pour les prochaines semaines.

« Le respect du confinement actuel est indispensable pour limiter nos contacts et casser les chaînes de contamination. L’engagement de nos équipes soignantes doit s’accompagner d’un engagement citoyen plus fort pour respecter les mesures de distanciation et les gestes barrières. » précise l’agence régionale de la santé.