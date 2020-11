Ce mardi, vers 15 h, les sapeurs-pompiers de l’Hérault sont intervenus pour un feu de végétation sur la commune de Sérignan.

Illustration – DR

Le feu, difficile d’accès, concernait principalement des herbes et des roselières. D’importants moyens ont été engagés sur la zone avec 5 camions feux de forêts et 2 porteurs d’eau venus des centres de Valras, Nissan, Puisserguier, Sérignan, Montady et Béziers.

L’incendie a pu être maîtrisé vers 16h environ. Il a détruit environ 7 hectares de végétation.