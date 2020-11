CORONAVIRUS : La grogne des lycéens et des professeurs.

Quelques jours seulement après la rentrée des classes, les mesures sanitaires dans les établissements scolaires font débat. Les lycéens ne voient aucune différence par rapport à la situation d’avant les vacances.

Montpellier, Sète, Béziers, … Les élèves et les professeurs dénoncent le protocole sanitaire actuellement en vigueur, qui n’a pas été modifié ou très peu, malgré la recrudescence des cas de covid-19 et les annonces gouvernementales.

Le confinement n’a rien changé. Ils se sentent en danger, comme le confirme ce lycéen sétois qui souhaite rester anonyme. “Les classes sont toujours pleines, bondées, avec les élèves côte à côte. Ils essayent de changer les dispositions des tables. Mais, ça ne change rien parce qu’on est 35 dans chaque classe. C’est trop !”

Sur les réseaux sociaux, le mouvement de contestation a pris de l’ampleur avec le hastag “#balancetonprotocole”. Sur les vidéos postées par les lycéens et le personnel, on voit des classes bondées, des couloirs étroits où s’entassent les élèves et des cantines où chacun mange à côté de l’autre. Les jeunes s’inquiètent donc pour leur santé et celle de leurs proches.

Certains enseignants estiment aussi que le protocole sanitaire actuel n’est pas adapté à la réalité du terrain. Outre le port du masque obligatoire, il invite seulement à limiter le brassage des élèves et à respecter la distanciation physique, dans la mesure du possible.

Le ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer n’a pas tardé à réagir et a annoncé ce jeudi que le protocole sanitaire dans les lycées allait être renforcé, en autorisant davantage de cours à distance à condition de conserver au moins 50% d’enseignement en présentiel pour chaque élève.

Professeurs comme élèves attendent donc des informations plus concrètes. « Toute une série de mesures plus précises et plus techniques seront communiquées », a assuré Jean-Michel Blanquer.

Dès lundi, le nouveau protocole va être mis en place dans les lycées.