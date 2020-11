SÈTE : Un tiers des résidents contaminés aux Pergolines.

Aux Pergolines, 63 cas positifs au Covid-19 sur 195 lits d’EPHAD et USLD ont été comptabilisés. Une situation préoccupante, toutes les équipes soignantes se mobilisent…



Les différentes campagnes de dépistage menées sur les secteurs EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et USLD (unité de soins de longue durée) des Pergolines ont identifié 63 cas positifs sur les 195 lits d’EHPAD et d’USLD, soit 48 résidents positifs en EHPAD et 15 en USLD, d’où un taux de positivité de 33%. Ce taux est de 10 % pour les professionnels, avec 14 sur l’USLD et 10 sur l’EHPAD sur plus de 220 agents testés.



La majorité des résidents déclarés positifs présente une forme mineure des symptômes (fatigue, fièvre).

Pour autant, quelques-uns d’entre eux développent des formes plus graves en lien avec certaines fragilités existantes. Dès lors, ils sont hospitalisés dans des unités à caractère sanitaire. Malheureusement, ces personnes sont vulnérables, 4 décès sont à déplorer sur l’USLD et 2 sur l’EHPAD. C’est avec gravité que la vigilance est appelée à être à son apogée face à ces ainés fragiles.



Toutes les équipes sont mobilisées pour accompagner au mieux les résidents. Plusieurs actions sont mises

en œuvre, coordonnées entre les gériatres des HBT et ceux de la plateforme gériatrique du CHU de Montpellier. Les services sont sectorisés et des équipes sont dédiées à la prise en charge et l’accompagnement des résidents positifs. L’organisation des équipes sur l’ensemble de la structure permet une application des

protocoles spécifiques avec une formation et un suivi quotidien par l’équipe d’hygiène des Hôpitaux du Bassin de Thau.



Des effectifs soignants ont été recrutés pour renforcer les équipes pour les soins de nursing. L’astreinte infirmière a été transformée en présence effective la nuit en EHPAD. L’équipe médicale, de manière concertée, a doublé la présence médicale le week-end et l’astreinte de nuit pour assurer une présence et une réactivité à tout moment. L’entretien des locaux fait également l’objet d’une attention particulière avec un renforcement des équipes d’entretien ASH pour assurer une désinfection optimale des locaux.

La direction nous assure que tous les moyens et actions sont déployés pour affronter cette pandémie qui nous affecte tous.