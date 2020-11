HÉRAULT : Soutenons nos commerçants…

Le contexte actuel nous amène à nous poser les bonnes questions sur le sens que l’on donne à notre consommation. Et il n’a jamais été aussi important de soutenir les commerçants et artisans locaux, pour faire perdurer une économie de proximité.

Pourquoi aller chercher très loin, ce que vous trouverez, tout près de chez vous ?

Il y a tant d’artisans et de commerçants locaux qui font des choses formidables ! Vous avez plus de temps en ce moment ? Prenez le pour découvrir ces acteurs du local, leur univers.

34 INFOS a décidé d’être solidaire avec ces commerces de proximité en leur donnant de la visibilité et surtout la parole afin qu’ils puissent proposer leur services via notre page Facebook.

Tous les jours sauf le week-end, à 20h, les commerçants et artisans locaux pourront commenter la publication #OuiAuCommerceLocal en proposant leur service.

LE LUNDI – Les commerçants du secteur Sète agglopôle Méditerranée (Bassin de Thau)

LE MARDI – Les commerçants du secteur Montpellier Méditerranée Métropole

LE MERCREDI – Les commerçants de la communauté d’agglomération Pays de l’Or et de Lunel.

LE JEUDI – Les commerçants du secteur communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, Agglo Hérault Méditerranée et communauté de communes la Dominitienne et les Avants-Monts.

LE VENDREDI – Les commerçants du secteur communauté de communes Grand Pic Saint-Loup, Vallée d’Hérault, Lodévois et Larzac.

Prôner le local c’est bien… Le faire travailler c’est encore mieux ! Et n’hésitez pas à partager pour faire passer l’info.