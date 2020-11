SAUVIAN : La mairie et les services techniques fermés après plusieurs cas de Covid.

Le maire de Sauvian, Bernard Auriol a pris la décision de fermer la mairie après la confirmation de plusieurs cas de Covid-19 au sein des services municipaux.

La mairie de Sauvian ©

Dans le Biterrois, les contaminations se sont multipliés et certains cas ont été avérés dans les services municipaux de la commune de Sauvian : les trois agents de la police municipale sont en isolement, un agent du service technique, un agent du service administratif, un agent du service petite enfance, deux agents du service périscolaire, ce qui par conséquence a génèré de plus des absences dues aux cas contacts.



Bernard Auriol, maire de Sauvian a donc pris la décision de fermer la mairie et les services techniques jusqu’à jeudi.



« Nous agissons dans l’urgence pour assurer la continuité des services au maximum car nous ne pouvons pas vous laisser démunis pour l’accueil des enfants. » a précisé le maire.



Dans un communiqué, Bernard Auriol a indiqué que la restauration scolaire sera assurée avec des intervenants ponctuels habilités, la crèche restera ouverte et les conditions de sécurité seront encore plus renforcées, le service repas à domicile sera assuré pour de ne pas laisser les bénéficiaires isolés.

« Je veux d’ores et déjà vous assurer de notre engagement en cette période très difficile pour tous et remercier tous ceux qui se sont proposés pour aider. Nous aurons peut-être besoin d’eux…Cette pandémie va encore durer. Il faut en prendre conscience et se rappeler que d’autres générations ont connu des situations et des souffrances également dramatiques. » a rappelé Bernard Auriol