BALARUC-LES-BAINS : Nouvelle fermeture des thermes, la situation devient compliquée.

Suite aux dernières annonces du Président de la République, un deuxième confinement national a été décrété en raison de l’aggravation de l’épidémie de COVID-19 à partir du jeudi 29 octobre à minuit.

Les Thermes de Balaruc-les-Bains, malheureusement visés par ce confinement, ont dû fermer leurs portes depuis le jeudi 29 octobre.

Ainsi, l’intégralité des activités a été interrompue le jeudi 29 octobre à 20h00, alors que quelques 2 300 curistes étaient encore présents dans la station. De même, le SPA thermal « O’Balia » et les boutiques « Balaruc-les Bains Cosmétique » ont également fermé leurs portes à cette date.

Désormais, l’établissement thermal organise la mise en veille des installations et traite avec la plus grande attention les interruptions de cure : rappel de curistes présents au moment de l’arrêt des soins ou ceux ayant prévu une cure avant la fin de la saison 2020. La société qui gère les thermes de Balaruc-les-Bains, déjà ébranlée par le 1 er confinement du mois de mars dernier, avait tout mis en œuvre pour adapter son activité aux exigences sanitaires qu’imposait ce contexte de pandémie. Dès la réouverture à la mi-juin 2020, une charte sanitaire, déployée en partenariat avec les médecins thermaux et validée par l’ARS, assurait aux curistes accueillis au sein de l’établissement thermal, ainsi qu’aux clients du SPA thermal, des soins dispensés en toute sécurité.



Pour l’exercice 2020, la société publique locale des thermes de Balaruc-les-Bains affichera vraisemblablement un déficit de plus de 8 millions d’euros, sans compter les impacts sur l’économie locale très dépendante de l’activité thermale. Sur le plan de l’emploi, les thermes génèrent près de 1031 emplois directs et 2000 emplois induits sur le territoire de l’agglomération.