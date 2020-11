MONTPELLIER : Lancement d’une plateforme pour soutenir les commerces de proximité.

Lundi, la ville de Montpellier et la chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault, ont lancé la plateforme internet « jesoutiensmescommercants.montpellier.fr » afin de mettre en relation les commerces de proximité et les consommateurs. Une bonne idée qui a déjà séduit une soixantaine de commerçants.

La plateforme jesoutiensmescommercants.montpellier.fr a pour but de soutenir les commerces de proximité durement éprouvés par la crise sanitaire de la COVID19 et de proposer une offre d’approvisionnement local aux Montpelliérains. Elle recense les commerces de proximité qui proposent des solutions de distribution innovantes pour leurs produits, dans le respect des règles sanitaires, pendant la période de confinement. Elle permet aux commerçants de valoriser leur offre de produits disponibles à la vente (photos des produits, tarifs, modalités d’achats, …) et de proposer des livraisons ou des retraits en magasins.

Les consommateurs peuvent ainsi continuer à acheter dans leurs magasins et restaurants en toute sécurité. L’objectif de cette plateforme est d’offrir à chaque visiteur un parcours simple d’utilisation, avec un moteur de recherche et des sélections thématiques. Les visiteurs ont ensuite la possibilité de commander en ligne si le commerce dispose déjà d’un service d’achat en ligne ou de contacter le commerçant par téléphone ou par formulaire.

La ville de Montpellier et la chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault peuvent accompagner les commerçants qui n’ont pas encore de boutique en ligne à la digitalisation. Plus d’information sur jesoutiensmescommercants.montpellier.fr. La plateforme « jesoutiensmescommercants.montpellier.fr » est une initiative de la ville de Montpellier et de la chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault, en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault, l’Union des entreprises de proximité, la CPME34 et le MEDEF de l’Hérault.