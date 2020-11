CONFINEMENT : Un renforcement des contrôles sur la voie publique.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a adressé lundi un courrier aux préfets du territoire pour demander un « renforcement » des contrôles.

Après une « première phase de forte volonté d’explication et de nécessaire pédagogie (…) il faut désormais que chaque Français prenne conscience de la nécessité de respecter strictement les règles de confinement », a écrit le ministre dans le courrier consulté par l’AFP.

Le ministre demande aux préfets « une particulière fermeté pour faire respecter, sur le terrain, les dispositions qui concernent en priorité les rassemblements privés, les rassemblements de voie publique et la fermeture des établissements recevant du public », ainsi que « les déplacements individuels n’entrant pas dans le champ des exceptions autorisées ».

« Toute personne ne disposant pas de motif légitime de se déplacer devra être verbalisée », insiste le ministre, qui demande à mettre en place des dispositifs de contrôles « visibles ». Ces dispositifs devront reposer sur des « points de contrôle fixes, des patrouilles dynamiques » et sur le « contrôles des points de passage et des grands axes de déplacement dont les gares et les aéroports », ajoute-t-il. Dans les agglomérations, il appelle à accorder une « attention spécifique » aux contrôles dans « les parcs et jardins ».

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau confinement le 29 octobre à minuit, sur l’ensemble du territoire, il y a eu environ 85 000 verbalisations sur 581 000 contrôles mis en place.