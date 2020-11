LATTES : 2 personnes interpellées après un délit d’extorsion de fonds.

Samedi soir, suite à un signalement, les policiers de la compagnie d’intervention ont interpellé 2 personnes après une extorsion sous fond de proxénétisme suite à un rendez-vous coquin.

Les faits ont commencé samedi après-midi lorsque un homme, âgé de 55 ans, a contacté une femme suite à une annonce tarifée. Rendez-vous pris en fin d’après-midi, la femme a rejoint l’homme à son domicile sur la commune de Lattes. Le quinquagénaire a accueilli la femme avec un petit apéritif et lui a donné même une avance de 200€ pour montrer sa bonne foi.

Illustration – DR

Un individu a profité alors de la situation et s’est introduit dans le logement armé d’un couteau. Il a menacé le quinquagénaire en s’écriant « c’est ma soeur, tu fais quoi à ma soeur… » L’individu armé de son couteau a frappé le plan de travail de la cuisine et a lacèré le canapé de coups de lame pendant que la femme a pris la suite.

Voulant apaiser la situation, la victime a alors proposé à l’individu armé de retirer 500€ et lui donner pour calmer les esprits. Le deal accepté, le trio est parti alors retirer l’argent à un distributeur. Les fonds donnés, le duo a pris les fonds et a quitté les lieux à bord d’un véhicule.

Dans la confusion, le quinquagénaire a eu le réflexe de relèver la plaque d’immatriculation et a contacté rapidement la police.

Grâce aux signalements, les 2 individus ont pu être interpellés par les policiers de la compagnie départementale d’intervention moins d’une heure après les faits. Les 2 personnes, une femme de 28 ans et un homme de 18 ans, ont été placés en garde à vue. Il s’agit en fait d’un couple dont le jeune homme, ex mineur non-accompagné, logeait dans un hôtel sur Sète. La femme a expliqué aux policiers qu’elle se prostituait depuis peu pour des raisons financières et que son conjoint était au courant. Ils ont été déférés ce lundi après-midi en comparution immédiate.