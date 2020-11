ARGELLIERS : 4 blessés dont 2 enfants dans un accident de la route.

Ce mercredi, vers 15h, un accident de la route s’est produit sur la route départementale 32 au niveau du Mas de Cournon sur la commune d’Argelliers.

L’accident a eu lieu sur la départementale entre Puechabon et Viols-le-fort. D’importants moyens ont été engagés par les sapeurs-pompiers avec 3 ambulances, un véhicule de secours médical et un fourgon de secours routier.

Illustration – DR

Selon nos informations, 4 victimes ont été prises en charge par les secours dont 2 enfants. Parmi les blessés, un des enfants, une jeune fille de 13 ans ayant perdu connaissance et présentant plusieurs blessures dont un traumatisme crânien a été médicalisée et transférée en urgence absolue sur les urgences de l’hôpital Lapeyronie. Les 3 autres blessés, un homme de 35 ans, une femme de 48 ans et un jeune garçon de 13 ans, ont été pris en charge par les secours puis transportés sur le CHU de Montpellier.

Au total, une quinzaine de sapeurs-pompiers des centres de Montpellier, Aniane, Saint-Martin-de-Londres et Gignac ont été mobilisés. Une enquête a été ouverte par les gendarmes.