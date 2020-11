THÉZAN-LES-BÉZIERS : Un sapeurs-pompier volontaire blessé dans un accident.

Ce jeudi, vers 17h, un accident de la circulation s’est produit la route départementale 19 sur la commune de Thézan-les-Béziers.

Illustration – DR

La collision, entre une moto et une voiture, a eu lieu sur la RD19 entre Thézan et Lignan-sur-Orb. A l’arrivée des secours de Béziers et Murviel-les-Béziers, un blessé léger a été pris en charge par l’équipe médicale du SDIS 34.

Selon nos informations, il s’agirait d’un sapeurs-pompier volontaire d’un centre de secours de l’ouest du département. Il semblerait qu’un autre sapeurs-pompier volontaire soit impliqué dans cet accident.

La gendarmerie s’est rendu sur les lieux, une enquête a été ouverte.