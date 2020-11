MONTPELLIER : Un coeur pour Noël en hommage aux soignants.

Ce vendredi, vers 18h30, Michaël Delafosse, Maire de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole et Roger-Yannick Chartier, Adjoint au Maire de Montpellier, délégué au Commerce de proximité, à l’Artisanat et au Tourisme ont mis en lumière la structure XXL de la place de la comédie.

Chaque année, à l’occasion des fêtes de Noël, Montpellier comme beaucoup d’autres villes en France se pare de lumières pour célébrer les fêtes. Cette année, ce moment sera particulier puisque marqué par la crise sanitaire de la Covid-19. Pour la première fois, les fêtes de Noël doivent se tenir en « petit comité » et être réinventées pour respecter les gestes barrières et se protéger les uns les autres.

C’est pourquoi, Michaël Delafosse, Maire de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole a souhaité à cette occasion, placer sur l’emblématique place de la Comédie, un symbole fort, un symbole qui raisonne en chacun de nous en positionnant une structure en aluminium en forme de cœur, une structure XXL de 8m de haut et 3,80 m de large entièrement recouverte de leds.

« En faisant le choix de positionner sur la place de la Comédie, une structure XXL en forme de cœur, un cœur illuminé en bleu, blanc, rouge, les couleurs de la République, un cœur dont tous les soirs à 20h résonneront les battements, j’ai souhaité au nom de toutes les Montpelliéraines et tous les Montpelliérains, rendre hommage à nos soignants, eux qui sont pleinement mobilisés depuis plus de 10 mois pour lutter contre l’épidémie de COVID19 qui sévit à travers le monde et nous protéger. Ce cœur est le point d’orgue des illuminations qui seront installées dans les points de la ville » a tenu à souligner le Maire de Montpellier.