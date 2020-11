ANIANE : Pour les féeries de Noël, une crèche virtuelle plus vraie que nature.

Depuis quelques années déjà, les féeries de Noël d’Aniane sont un moment incontournable et tant attendu pour célébrer les fêtes de fin d’année dans sa pure tradition Pendant ces quelques jours, chaque année, la magie de Noël prend place au sein de la petite cité. Une douce escapade qui plait aux petits comme aux grands.

Malheureusement cette année, malgré les efforts inconsidérés pour maintenir la manifestation, les organisateurs ont été contraints de stopper la construction de la crèche pour donner suite aux annonces gouvernementales dûes à la pandémie de la Covid -19.

De ce fait, Cédric Magnes, le président de l’association et sa petite équipe de bénévole vous donnent rendez-vous virtuellement pour faire perdurer ces moments, avec une idée novatrice : une crèche entièrement virtuelle intégrée dans la chapelle des Pénitents d’Aniane mais aussi un grand spectacle son et lumières avec feu d’artifice sur la façade de La Chapelle (lui aussi virtuel). Grâce à Eric Boyer de la société Ruffe Vidéo, la chapelle a été totalement retravaillée en images de synthèse, une véritable prouesse technique qui va permettre au designer 3D d’intégrer décors, personnages et illuminations.

Un véritable studio cinéma a été installé dans la chapelle

Les images de synthèse sont ensuite incrustées dans le décor

Cet événement pourra être visible sur le site internet « les féeries d’Aniane » mais aussi sur la page Facebook de 34 INFOS dès dimanche 06 décembre.

Afin de soutenir l’association vous pouvez aider à la continuité de cette superbe initiative et maintenir cette ambiance féérique au coeur de la cité, en faisant un don sur la cagnotte Leetchi mis en ligne.

A noter que cette manifestation a été sélectionnée par TF1 dans la rubrique « les coups de cœur de Noël » alors n’hésitez pas à voter sur le site dédié ci-dessus pour élire la créche virtuelle d’Aniane comme le coup de cœur de Noël.