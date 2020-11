CORONAVIRUS : Le SDIS de l’Hérault à la pointe du dépistage en France.

Les sapeurs-pompiers de l’Hérault sont le premier SDIS de France à avoir été habilité à utiliser les tests antigéniques sur le drive de Vailhauquès, ainsi que le drive de l’aéroport de Montpellier et du port de Sète.

Crédit photo SDIS 34©

En effet, après validation du Préfet de l’Hérault et de l’ARS et conformément aux directives gouvernementales pour l’implication des acteurs de la securité civile sur les opérations de dépistage, le SDIS dispose d’une équipe départementale de plus de 100 dépisteurs formés. Depuis la crise sanitaire, en collaboration avec La croix rouge Française, plus de 20 500 tests ont été réalisés.

Crédit photo SDIS 34©



Dernièrement, le Préfet de l’Herault avec le contrôleur général Éric Florès sont allés à l’aéroport de Montpellier pour visiter le centre de dépistage installé pour le contrôle des voyageurs. Le SDIS de l’Hérault s’est doté d’une task-force disponible pour se déplacer dans les EHPAD, les communes ou sur un éventuel cluster, notamment cet été au Cap d’Agde ou à la cité Gély à Montpellier fin septembre, afin de réaliser des prélèvements par test PCR ou antigeniques.

Crédit photo SDIS 34©