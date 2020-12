MONTPELLIER : 3 refus d’obtempérer, 3 conducteurs alcoolisés.

Cette nuit de jeudi à vendredi, les policiers de la sécurité publique du commissariat central de Montpellier ont a été confronté à 3 refus d’obtempérer lors de différents contrôles.

Les 3 incidents se sont produits entre 23h et 1h du matin dans plusieurs secteurs de la métropole de Montpellier.

Le premier a eu lieu à 23h20 où lors d’un contrôle, un automobiliste a refusé de se soumettre à l’inspection des policiers. Le conducteur a percuté le véhicule des agents en tentant de fuire mais a rapidement été interpellé. L’homme, fortement alcoolisé, âgé de 27 ans, a été placé en garde à vue.

La seconde intervention a eu lieu à 00h45 lors d’une patrouille, un équipage de police secours a aperçu un véhicule circulant plein phare et qui malgré plusieurs appels de phare a continué sa route. Les policiers ont alors décidé de contrôler l’automobiliste mais celui a refusé d’obtempérer malgré s’être arrêter dans un premier temps, il a pris la fuite. Un équipage de la BAC, appelé en renfort, a mis en place un barrage, l’automobiliste s’est arrêté dans un premier temps puis a redémarré percutant le véhicule de la BAC. Les policiers ont alors jetté une herse sur la chaussée crevant un des pneus du véhicule mais celui-ci a continué sa course. Un autre véhicule de police secours repèrant la voiture en fuite a tenté de l’intercepter mais l’individu a continué sa course et grilla plusieurs feux tricolores et empruntant même un rond-point à l’envers. La BAC a finalement réussit à se porter à hauteur de la voiture mais le conducteur voyant les fonctionnaires, donna un grand coup de volant vers la gauche et heurta violemment le véhicule des policiers stoppant dans l’embardée la voiture du fuyard. Le conducteur, un homme, âgée de 45 ans, a pu être interpellé, fortement alcoolisé, il a été placé lui aussi en garde à vue. Connu des services de police pour des faits similaires, les policiers se sont aperçus que le quadragénaire ne possédait plus de points sur son permis de conduire.

Enfin vers 1h40, alors que des policiers procédaient à une opération de sécurisation, un véhicule a emprunté une rue en sens inverse. A la vue des agents de police, l’homme a refuser de s’arrêter mais dans sa course a heurté des barrières de protection. Le conducteur a alors tenté de prendre la fuite à pied mais a été interpellé par les policiers. Le conducteur, sous l’emprise de l’alcool, a été placé en garde à vue.

Bilan de ces interventions, 3 refus d’obtempérer, 3 conducteurs alcoolisés, 3 automobilistes en garde à vue. On ne le répétera jamais assez, boire ou conduire il faut choisir…