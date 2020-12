MONTPELLIER : Brocanteurs et friperies solidaires avec les soignants.

Ce week-end du 5 et 6 décembre, les brocanteurs et friperies de Montpellier s’unissent pour une vente spéciale sur Instagram en faveur du personnel soignant de l’hôpital Lapeyronie de Montpellier.

Illustration – DR

En effet, les brocanteurs et friperies mettons en vente des objets de broc et des articles de fripe ou vintage dont l’intégralité des sommes sera reversée sur une cagnotte et servira à financer la préparation de repas pour les fêtes de Noël pour les soignants de l’hôpital Lapeyronie de Montpellier.



Les repas seront préparés par des restaurateurs de la ville et livrés à 5 services de l’hôpital directement liés à la crise sanitaire.

Cette cagnotte est bien sûr ouverte aux dons libres si certaines personnes veulent participer directement.

La vente des articles se fera directement via les story des comptes Instagram des boutiques participantes, voici les comptes :

@les_brocantines

@chez_lucky_bastard_brocante

@christianedanesi

@bros.can

@douxaout

@regal.boutique.montpellier

@boutique110volts

@new_older_mtp

@lacaverne_vintage

@la_reserve_mtp

@omt.vintage

@brad_boutique_mtp

@tata_rayure

Une belle initiative solidaire pour ces commerçants qui malgré la crise sanitaire ont été sensibles à la mobilisation des soignants.