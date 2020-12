ÉTANG DE THAU : Phénomène naturel exceptionnel d’inversion des courants

Un phénomène naturel d’inversion des courants, appelé inversac, est en cours sur la lagune de Thau. Il s’agit de l’inversion des courants entre les eaux douces et les eaux saumâtres de l’étang qui pénètrent dans l’aquifère souterrain au niveau de la source sous-marine de la Vise.

En l’absence de pluies significatives cet automne, les aquifères du département de l’Hérault connaissent un déficit de recharge qui est particulièrement marqué pour l’aquifère souterrain de l’Ouest de Montpellier, qui a enregistré fin novembre ses plus basses eaux historiques depuis 50 ans. Ces basses eaux conjuguées à une surélévation du niveau de l’étang d’environ 30 cm, dû à un coup de mer, sont très probablement à l’origine de l’inversac.

Les 1ères conséquences observées sont des résurgences d’eau souterraines sur la commune de Balaruc-les-Bains dans plusieurs habitations et un phénomène de siphon dont les remous sont visibles à la surface de l’étang au niveau de la zone de pénétration des eaux de l’étang dans la source sous-marine de la Vise.

Source sous-marine de la Vise – DR

Pour des raisons de sécurité, les usagers de la lagune (navigateurs, plongeurs, pêcheurs, baigneurs…) doivent éviter ce secteur. Un avis urgent aux navigateurs (AVURNAV) et un arrêté d’interdiction a été pris par la préfecture maritime.

Les services et opérateurs de l’État (Préfecture, DDTM, DREAL, ARS…), en lien avec les experts du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et le syndicat mixte du bassin de Thau (SMBT), se mobilisent pour analyser et suivre l’évolution du phénomène afin de proposer collectivement toutes mesures de limitation des impacts sur les usagers et riverains de la lagune.

Ce phénomène naturel d’inversac, qui ne s’était pas produit depuis 2014, est toujours en cours et durera probablement jusqu’aux prochaines pluies permettant une recharge « efficace » du karst.