LA GRANDE-MOTTE : Vitesse excessive, refus d’obtempérer, outrages… un chauffard interpellé.

Samedi 05 décembre, lors d’un service de police de la route, la brigade motorisée de Lunel circule à bord d’un véhicule banalisé sur la commune de La Grande-Motte.

Le véhicule se fond dans le flot de circulation, lorsque les gendarmes sont doublés par une Audi S3 à très vive allure.

Les militaires décident alors de procéder à un contrôle, mais le chauffard, refusant d’obtempérer, augmente sa vitesse, et n’hésite pas à fuir, en prenant des risques inconsidérés pour lui même mais aussi pour les autres usagers de la route.

Des investigations permettent de retrouver très rapidement le conducteur clairement identifié par les enquêteurs. Ce dernier, est aussitôt placé en garde à vue, et présenté devant le magistrat de permanence le lundi 7 décembre qui lui remet une convocation devant le tribunal correctionnel pour le 17 décembre.

En plus du refus d’obtempérer, de sa vitesse excessive et de sa mise en danger de la vie d’autrui et des outrages sur représentants de la force publique, il lui est reproché d’être sorti sans attestation, d’avoir conduit avec un permis probatoire sous l’empire d’un état alcoolique et ce malgré une suspension de permis.

Son véhicule est saisie par la justice

Ce jeune conducteur est placé sous contrôle judiciaire jusqu’à sa convocation avec une obligation de soin.