MONTPELLIER : Une performance remarquée devant le Corum

Ce samedi en début d’après-midi, à l’appel du collectif « Les Essentiels », une performance originale a été présenté sur le parvis du Corum afin de protester contre la mort économique du monde culturel suite aux décisions gouvernementales et face à la crise sanitaire.

Près de 200 danseurs ont répondu à l’appel de Katia Benbelkacem, chorégraphe et à la tête du mouvement. Les performeurs, venus de toute la région, se sont présentés de noir vétu et portant un nez rouge. Ils ont ensuite présenté une chorégraphie originale et contemporaine. Le but étant au travers de cette performance d’exprimer la mort économique du monde culturel face à la crise sanitaire.

⏩LA VIDÉO⏪

Un moment remarqué qui a rassemblé un public nombreux et une belle mobilisation.