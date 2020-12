FRONTIGNAN : Une belle histoire à l’approche de Noël

Dans le contexte un peu morose de cette fin d’année si particulière, il arrive parfois des petits événements qui font chaud au coeur. C’est une histoire vraie, pleine d’humanité, que viennent de vivre les agents de la police municipale.



Vendredi 11 décembre, à 17h10, l’agent d’accueil de la police municipale répond à un appel téléphonique d’une mère de famille. Celle-ci indique que son fils, âgé de 6 ans, souhaite offrir une boîte de chocolat aux agents de la police municipale, qu’il voudrait leur déposer pour « vous remercier du travail que vous effectuez tous les jours au service des gens ».

Crédit photo Ville de Frontignan©

La maman et son fils ont donc été accueillis au poste de police municipale où les agents ont reçu, avec émotion, la boite de chocolats soigneusement emballée dans du papier cadeau. « Je ne comprends pas pourquoi personne ne vous offre des cadeaux et moi je voudrais le faire parce que vous êtes de très gentils policiers et ma maman a été aidée par une policière avec les cheveux courts et blonds » confie l’enfant.



Face à ces propos inattendus et émouvants, les agents attendris ont alors offert au jeune garçon leur écusson de police qu’il regardait du coin de l’œil de temps à autres.



A 18h40, la mère rappelle le poste pour expliquer que son fils, très touché du geste des policiers, lui a demandé de participer avec ses 2 jeunes sœurs à l’achat d’un autre cadeau qu’ils tiennent à déposer immédiatement. Et c’est, cette fois, une cafetière électrique accompagnée de nombreuses dosettes à café qui sont offertes aux agents.



Un moment réconfortant pour ces policiers municipaux, proches des habitants, qui tiennent à remercier publiquement et chaleureusement le jeune garçon et sa famille.