VALROS : Incendie dans une bâtisse, un sapeur-pompier toujours en soins intensifs.

Hier, mercredi, un feu s’est déclaré dans une bâtisse désaffectée au lieu-dit Des Causses sur la commune de Valros. Lors des opérations d’extinction, 3 sapeurs-pompiers ont été blessés.

Crédit photo V.M.V/34 INFOS©

Concernant l’état de santé des 3 sapeurs-pompiers blessés, les 2 premières victimes, âgés de 25 et 34 ans, qui ont été admis aux urgences de l’hôpital de Béziers sont sortis mercredi en fin de soirée après un bilan général. Ils devront dans les prochains jours effectuer des examens complémentaires.

Pour le sapeur-pompier âgé de 37 ans, plus sérieusement touché et évacué par hélicoptère sur le centre hospitalier Lapeyronie de Montpellier, il présenterait un traumatisme au niveau du bassin qui ne nécessite pas d’intervention chirurgicale et des brûlures au visage au second degré, il toujours en soin intensif à cette heure.

Selon nos informations, certains sapeurs-pompiers présents lors de l’intervention ont été choqués par les faits, le SDIS 34 avait donc déployé une cellule médicale psychologique sur les lieux.

L’enquête des gendarmes est toujours en cours. A cette heure, on sait que la bâtisse de 200m² désaffectée et condamné, ne disposait plus d’eau ni d’électricité mais il semblerait qu’elle soit squatté au vu des détritus retrouvés. La cause des blessures des sapeurs-pompiers semble établie, il s’agirait d’un mur qui serait tombé sur les soldats du feu, soufflé par l’explosion d’une bouteille de gaz.